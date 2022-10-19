La Punta: vecinos molestos por obras de área de juegos en medio del parque Ostolaza

Vecinos del distrito de La Punta se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y rechazo ante la construcción de un área de juegos en medio del parque Ostolaza, ubicado en el Callao.

Según una vecina, lo que más les preocupa es que esta construcción se encuentra frente al humedal de La Arenilla, debido a que entre los meses de octubre y marzo llegan aves migratorias.

“El clima es bastante brusco en invierno. La obra que quiere hacer el alcalde es un parque infantil para niños, lo cual nos parece terrible, además de que el distrito ya cuenta con un parque infantil donde no corre el viento y los niños están protegidos”, afirmó la residente.

Asimismo, la vecina señaló que, si la municipalidad insiste en ejecutar la obra, los vecinos piden que se proteja el área verde.

Finalmente, indicó que solicitan más información sobre el proyecto, ya que no observan ningún cartel con detalles de la obra, pese a que esta ya se encuentra en ejecución.