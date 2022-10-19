La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer

Jaime Medina Díaz, de 89 años, informó que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, pudo colocarle las ampollas que necesitaba para seguir con su tratamiento contra el cáncer de próstata, después de que solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.

Don Jaime Medina dijo que hoy logró recibir finalmente las dosis del medicamento leuprolina acetato previa coordinación con el personal del servicio de Farmacia tras la difusión del caso.

El paciente oncológico contó que enfrentó dificultades para obtener su medicación en el Hospital Rebagliati, pero gracias a la intervención del Rotafono de RPP pudo acceder a inyecciones.

Jaime Medina agradeció la gestión que realizaron las autoridades de Salud, luego de que acudiera al Rotafono de RPP para ser escuchado.

"Señores de Rotofono de RPP, les quiero agradecer, ya me atendieron. Tuve que recurrir a ustedes para que me apoyen porque tenía una inyección que me colocan una vez al mes por ser paciente oncológico, la cual no había en el hospital. Si no recurro a ustedes, no consigo. Ahora hace unos minutos me acaban de colocar las dos inyecciones”, expresó con tranquilidad.

Don Jaime había recurrido al Rotafono de RPP en busca de ayuda, puesto que desde el 22 de febrero no encontraba el medicamento.

“Desde el día 22 de febrero me tienen todos los días con que no hay, que no hay, que no hay. Y no puede ser porque es un medicamento vital para mí, si no seguramente la enfermedad avanza”, manifestó en aquella oportunidad.