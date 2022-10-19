menu
La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer

Rotafono de RPP | El adulto mayor, diagnosticado con cáncer de próstata, accedió a las dosis que esperaba desde el mes pasado en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, tras solicitud de ayuda.
| | Laura Urbina Saldaña
Jaime Medina contó que hoy le colocaron las inyecciones que esperaba desde febrero pasado.

Jaime Medina Díaz, de 89 años, informó que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, pudo colocarle las ampollas que necesitaba para seguir con su tratamiento contra el cáncer de próstata, después de que solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.

Don Jaime Medina dijo que hoy logró recibir finalmente las dosis del medicamento leuprolina acetato previa coordinación con el personal del servicio de Farmacia tras la difusión del caso.

El paciente oncológico contó que enfrentó dificultades para obtener su medicación en el Hospital Rebagliati, pero gracias a la intervención del Rotafono de RPP pudo acceder a inyecciones. 

Jaime Medina agradeció la gestión que realizaron las autoridades de Salud, luego de que acudiera al Rotafono de RPP para ser escuchado. 

"Señores de Rotofono de RPP, les quiero agradecer, ya me atendieron. Tuve que recurrir a ustedes para que me apoyen porque tenía una inyección que me colocan una vez al mes por ser paciente oncológico, la cual no había en el hospital. Si no recurro a ustedes, no consigo. Ahora hace unos minutos me acaban de colocar las dos inyecciones”, expresó con tranquilidad.

Don Jaime había recurrido al Rotafono de RPP en busca de ayuda, puesto que desde el 22 de febrero no encontraba el medicamento.

“Desde el día 22 de febrero me tienen todos los días con que no hay, que no hay, que no hay. Y no puede ser porque es un medicamento vital para mí, si no seguramente la enfermedad avanza”, manifestó en aquella oportunidad. 

Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

 San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo en estado de abandono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Paciente oncológico EsSalud Rotafono Entregan ampollas Hospital Edgardo Rebagliati
Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

 Cajamarca: trasladan a paciente con insuficiencia cardíaca de Jaén al Hospital María Auxiliadora en Lima

 El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

 Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

