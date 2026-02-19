menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

Rotafono de RPP | Piden a la Dirección Regional de Educación de Lima que se cree una nueva aula, a fin de 30 estudiantes puedan ser matriculados en el colegio Solidaridad II, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
| | Laura Urbina Saldaña
Los padres de familia y escolares exigen una solución inmediata por parte de las autoridades educativas.
Los padres de familia y escolares exigen una solución inmediata por parte de las autoridades educativas. | Fuente: RPP

Madres y padres de familia y escolares realizaron una protesta en el frontis de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELL) para denunciar la falta vacantes escolares en la institución educativa Solidaridad II, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Los madres de familia critican que el proceso de matrícula virtual ha sido ineficiente, afectando a más de 30 alumnos del primer grado de secundaria.

"La demanda de alumnos ha sobrepasado ya y no tenemos donde enviar a nuestros hijos. Ahora el proceso de matrícula virtual ha sido un caos. Muchos niños se han quedado sin vacante en el colegio”, explicó Haidy Rojas.  

A pesar de que el colegio cuenta con un aula disponible para ser habilitada, las autoridades educativas no han asignado el presupuesto necesario ni han respondido a los expedientes presentados.

El grupo de afectados exige una solución inmediata por parte de la UGEL o las entidades correspondientes para que sus hijos no pierdan el año escolar.

“Somos más de 30 padres que estamos pidiendo para que habiliten esa aula y puedan estudiar nuestros hijos en ese colegio.  Ya hay un expediente dentro ya, pero no nos dan respuesta. Estamos pidiendo que nos den solución", demandó.

Te recomendamos
Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

 Profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Protesta de padres DRELL Rotafono Colegio Solidaridad II San Juan de Lurigancho
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

 Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

 Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

 Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot