La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

Madres y padres de familia y escolares realizaron una protesta en el frontis de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELL) para denunciar la falta vacantes escolares en la institución educativa Solidaridad II, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Los madres de familia critican que el proceso de matrícula virtual ha sido ineficiente, afectando a más de 30 alumnos del primer grado de secundaria.

"La demanda de alumnos ha sobrepasado ya y no tenemos donde enviar a nuestros hijos. Ahora el proceso de matrícula virtual ha sido un caos. Muchos niños se han quedado sin vacante en el colegio”, explicó Haidy Rojas.

A pesar de que el colegio cuenta con un aula disponible para ser habilitada, las autoridades educativas no han asignado el presupuesto necesario ni han respondido a los expedientes presentados.

El grupo de afectados exige una solución inmediata por parte de la UGEL o las entidades correspondientes para que sus hijos no pierdan el año escolar.

“Somos más de 30 padres que estamos pidiendo para que habiliten esa aula y puedan estudiar nuestros hijos en ese colegio. Ya hay un expediente dentro ya, pero no nos dan respuesta. Estamos pidiendo que nos den solución", demandó.