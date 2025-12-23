La Victoria: familia busca a perrita llamada Laysa que desapareció hace 10 días

Yessica Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Laysa desde el pasado sábado 13 de diciembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de La Victoria.

El hecho se dio al promediar las 7.00 a. m., cuando la perrita salió de su vivienda ubicada en la cuadra 1 para realizar sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de los minutos, se alarmaron porque no regresó a su casa.

La familia trató de alcanzarla y la buscó por los alrededores, pero no tuvo éxito. Lo último que supieron es que la vieron cerca al cruce de la calle Juan Castro con la avenida Las Américas.

