La Victoria: familia busca a perrita llamada Laysa que desapareció hace 10 días

Laysa es una perrita hembra, de 13 años, de raza schnauzer, sin cola, de tamaño pequeño, de color plomo y tiene un lunar de carne a la altura de su cuello.
Yessica Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Laysa desde el pasado sábado 13 de diciembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de La Victoria.
El hecho se dio al promediar las 7.00 a. m., cuando la perrita salió de su vivienda ubicada en la cuadra 1 para realizar sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de los minutos, se alarmaron porque no regresó a su casa.
La familia trató de alcanzarla y la buscó por los alrededores, pero no tuvo éxito. Lo último que supieron es que la vieron cerca al cruce de la calle Juan Castro con la avenida Las Américas.
Laysa es una perrita hembra, de 13 años, de raza schnauzer, sin cola, de tamaño pequeño, de color plomo, tiene un lunar de carne a la altura de su cuello y se le escapa un poco de orina cuando está en reposo. Al momento de su desaparición, no llevaba collar ni correa.
La familia está muy preocupada por la seguridad de Laysa. Si usted la ha visto o tiene noticia sobre ella, por favor, comunicarse al siguiente número: 978612424.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.