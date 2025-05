La Victoria: familia pide ayuda para menor que dio a luz a mellizos en el Hospital Guillermo Almenara

Hospital Guillermo Almenara responde





La oficina de Comunicaciones e Imagen del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud indicó al Rotafono de RPP que no separarán a los dos recién nacidos, quienes son actualmente son atendidos en el centro de salud y ya no pasarán a diferentes hospitales del Ministerio de Salud, pese a no ser asegurados.