La Victoria: menor con tumor en la columna recibirá una resonancia magnética en el Hospital Almenara

¿Por qué era tan importante la resonancia para la menor?



La menor requiere dicho examen a fin de que la puedan operar de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara. Su madre comentó los peligrosos riesgos que ocasiona si el tumor sigue creciendo.

“Su tumor está creciendo y debilitando la columna porque ya se ha doblado un porcentaje en la columna y tiene bastante dolor”, expresó con angustia.