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La Victoria: menor con tumor en la columna recibirá una resonancia magnética en el Hospital Almenara

Rotafono de RPP | Roxana afirmó que su hija pasará esta cita el próximo dos de mayo debido al que necesita una operación que le ayuda en la lucha contra el tumor que padece.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La menor padece de histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad oncológica que le ha provocado un tumor en la columna.

La menor padece de histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad oncológica que le ha provocado un tumor en la columna.

Roxana Bacilio Salinas se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su su hija de nueve años, quien sufre un tumor en la columna, logró obtener una cita para realizarse una resonancia magnética en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, esto después de haber hecho su pedido público a través de Rotafono.

Roxana afirmó que su hija pasará esta cita el próximo dos de mayo debido al que necesita una operación que le ayude en la lucha contra su enfermedad llamada histiocitosis de células de Langerhans, afección oncológica que le ha provocado un tumor en la columna con graves secuelas físicas y dolor intenso. 

“El hospital Almenara me llamó para decirme que el día sábado es mi cita. Primeramente agradecer a RPP Noticias por el apoyo que me han brindado de difundir esta noticia para que el centro de salud me pueda dar la cita pronta de mi menor hija”, afirmó Roxana.

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¿Por qué era tan importante la resonancia para la menor?

La menor requiere dicho examen a fin de que la puedan operar de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara. Su madre comentó los peligrosos riesgos que ocasiona si el tumor sigue creciendo.

“Su tumor está creciendo y debilitando la columna porque ya se ha doblado un porcentaje en la columna y tiene bastante dolor”, expresó con angustia.

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