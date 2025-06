La Victoria: músico denuncia embargo irregular de sus cuentas bancarias tras multa por comercio informal

Hoy luego de una llamada al área administrativa al ente gubernamental, le indicaron que su reclamo no procede y le dijeron que lo mejor que puede hacer es pagar para que le puedan habilitar sus cuentas de nuevo.



Juan Manuel trabaja en un almacén de automotriz y es músico, por lo que no tiene ni idea de cómo se pudo originar esa multa. Ahora no sabe qué otro paso seguir porque le parece absurdo cancelar una multa que, según él, no ha cometido.

“Me dicen que he realizado comercio informal ambulatorio en Gamarra, pero yo no tengo negocios en La Victoria, yo siempre he trabajado como músico. No entiendo por qué me han embargado mi cuenta bancaria. Me están perjudicando porque no tengo disponibilidad de dinero en mis cuentas”, cuestionó.

El ciudadano espera que las autoridades de la Municipalidad de La Victoria puedan solucionar cuanto antes debido a que le está afectando de manera grave a su economía.