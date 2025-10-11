menu
Servicios públicos

La Victoria: paciente se realiza tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | La mujer había viajado desde la ciudad de Trujillo el pasado sábado 4 de octubre con el objetivo de realizarse esta prueba.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Días atrás que la ciudadana indicó que vino desde la ciudad de Trujillo, región La Libertad a Lima, el pasado sábado 4 de octubre, para hacerse esta prueba.

Días atrás que la ciudadana indicó que vino desde la ciudad de Trujillo, región La Libertad a Lima, el pasado sábado 4 de octubre, para hacerse esta prueba.

Una ciudadana, que desea mantener en reserva su identidad, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que logró realizarse una tomografía en el Hospital Guillermo Almenara, luego de hacer pública su denuncia.

El pasado 10 de octubre, la paciente se sometió a una tomografía con contraste en las instalaciones del hospital, ubicado en Lima. Cabe recordar que ella llegó desde Trujillo para realizarse este examen.

“Agradezco por el apoyo [en la difusión de mi caso], lo cual tuvo eco. Recibí una llamada de Hospital Almenara y me realizaron la tomografía con contraste anoche. Muchas gracias por estar siempre dispuestos a apoyar a la población”, afirmó la ciudadana.

Días atrás, la mujer había señalado que viajó desde la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad, hasta Lima, el pasado sábado 4 de octubre, con el objetivo de realizarse esta prueba, ya que en su ciudad no cuentan con los equipos necesarios. Sin embargo, hasta antes de comunicarse con el Rotafono, no había tenido éxito.

En ese momento, la paciente manifestó que el personal médico del Hospital Almenara le indicó que el tomógrafo estaba malogrado. No obstante, había otro equipo disponible, pero este solo se utiliza en casos de emergencia.


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
tomógrafos Rotafono La Victoria Almenara EsSalud
