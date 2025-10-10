La Victoria: pacientes reportan tomógrafo malogrado en el Hospital Guillermo Almenara

Distintos pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria se comunicaron al Rotafono de RPP para dar a conocer que desde hace varios días esperan ser atendidos para someterse a un examen de tomografía.

Una ciudadana que desea mantener en reserva su identidad indicó que vino desde la ciudad de Trujillo, región La Libertad a Lima el pasado sábado 4 de octubre para hacerse esta prueba, ya que en dicho lugar no cuentan con los aparatos necesarios. Han pasado seis días y continúa esperando en el mismo nosocomio.

La mujer manifestó que el personal médico del hospital Almenara indicó que el tomógrafo está malogrado. Sin embargo, hay otro, pero solamente se utiliza en casos de emergencias. Por lo pronto, hay varios pacientes a la espera por una tomografía y la respuesta ha sido que deben seguir esperando o que pueden irse a otro lado.