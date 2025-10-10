menu
La Victoria: pacientes reportan tomógrafo malogrado en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Una ciudadana señaló que hay otro tomógrafo en el hospital Almenara, pero que se usa solo en emergencias, lo cual le parece indignante porque hay decenas de pacientes a la espera de esta prueba.
| | Victor Pacheco
Pacientes denuncian que el tomógrafo del hospital Almenara está malogradod esde hace varios días

Pacientes denuncian que el tomógrafo del hospital Almenara está malogradod esde hace varios días | Fuente: Rotafono

Distintos pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria se comunicaron al Rotafono de RPP para dar a conocer que desde hace varios días esperan ser atendidos para someterse a un examen de tomografía.

Una ciudadana que desea mantener en reserva su identidad indicó que vino desde la ciudad de Trujillo, región La Libertad a Lima el pasado sábado 4 de octubre para hacerse esta prueba, ya que en dicho lugar no cuentan con los aparatos necesarios. Han pasado seis días y continúa esperando en el mismo nosocomio.

La mujer manifestó que el personal médico del hospital Almenara indicó que el tomógrafo está malogrado. Sin embargo, hay otro, pero solamente se utiliza en casos de emergencias. Por lo pronto, hay varios pacientes a la espera por una tomografía y la respuesta ha sido que deben seguir esperando o que pueden irse a otro lado.

Pacientes piden ayuda para que arreglen el tomógrafo inoperativo del hospital Almenara

Pacientes piden ayuda para que arreglen el tomógrafo inoperativo del hospital Almenara | Fuente: Rotafono

Paciente viene de Trujillo

La señora se encuentra indignada porque ella vive en el norte y tiene una fístula vesicovaginal, una abertura anormal que se forma entre la vejiga y la pared vaginal. Por lo que, necesita esta prueba para que pueda someterse a la intervención quirúrgica que le han dicho los doctores.

“Así como yo, que soy de provincia, hay muchos que somos de otros lados y queremos que nos operen, pero tiene que haber antes un estudio para que no nos operen así por así”, manifestó la rotafonista. El problema es que mientras ello no ocurra no pueden proceder con ninguna operación ni con el tratamiento correspondiente.

Por dicha razón, los pacientes del hospital Almenara denuncian este hecho y exigen que el tomógrafo sea arreglado lo antes posible. “Nosotros pagamos por una atención digna, por una atención justa. No hay muchas cosas, no hay varios medicamentos, no hay casi nada”, agregó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
hospital almenara tomografo malogrado tomografia la victoria rotafono
