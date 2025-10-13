La Victoria: piden ayuda para que adulto mayor con cáncer a la próstata acceda a operación

Hace nueve meses el adulto mayor Roberto Quintana Bravo, de 84 años, diagnosticado con cáncer de la próstata, espera una cita para que puedan operarlo en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

En septiembre del año pasado, lo refirieron del Hospital III Suárez Angamos al Hospital Rebagliati debido a sus problemas cardíacos, pero en el último establecimiento de salud mencionado continúa esperando la operación a pesar de la gravedad de su diagnóstico, informó María Rentería Durán, abogada del paciente.

“Le dijeron que debía operarse, pero luego de hacerse los exámenes en el Hospital Suárez, le contestaron que no podían operarlo porque le detectaron un problema en el corazón y ellos no tenían un cardiólogo, por ello era necesaria su referencia al Rebagliati”, explicó Rentería.

Afirmó que al señor Roberto Quintana le han realizado los exámenes quirúrgicos en varios ocasiones, pero hasta el momento no programan su intervención quirúrgica, por lo que la demora está empeorando su salud. “Al señor Quintana le dan largas y largas y hasta ahora no lo operan”, añadió.

Don Roberto Quintana ha sufrido violencia por parte de su hijo y vive solo en un cuarto alquilado del distrito de La Victoria, luego de que le quitaran su casa. En un primer momento su familiar le intentó quitar su pensión, obligándolo a mendigar en las calles, según contó María Rentería.