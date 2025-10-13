menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

La Victoria: piden ayuda para que adulto mayor con cáncer a la próstata acceda a operación

Rotafono de RPP | Roberto Quintana, de 84 años, es un asegurado que vive solo, y espera hace nueve meses una cita en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.
| | Laura Urbina Saldaña
“Al señor Quintana le dan largas y largas y hasta ahora no lo operan”, añadió María Rentería.

“Al señor Quintana le dan largas y largas y hasta ahora no lo operan”, añadió María Rentería. | Fuente: Rotafono

Hace nueve meses el adulto mayor Roberto Quintana Bravo, de 84 años, diagnosticado con cáncer de la próstata, espera una cita para que puedan operarlo en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.  

En septiembre del año pasado, lo refirieron del Hospital III Suárez Angamos al Hospital Rebagliati debido a sus problemas cardíacos, pero en el último establecimiento de salud mencionado continúa esperando la operación a pesar de la gravedad de su diagnóstico, informó María Rentería Durán, abogada del paciente.

“Le dijeron que debía operarse, pero luego de hacerse los exámenes en el Hospital Suárez, le contestaron que no podían operarlo porque le detectaron un problema en el corazón y ellos no tenían un cardiólogo, por ello era necesaria su referencia al Rebagliati”, explicó Rentería.

Afirmó que al señor Roberto Quintana le han realizado los exámenes quirúrgicos en varios ocasiones, pero hasta el momento no programan su intervención quirúrgica, por lo que la demora está empeorando su salud. “Al señor Quintana le dan largas y largas y hasta ahora no lo operan”, añadió.

Don Roberto Quintana ha sufrido violencia por parte de su hijo y vive solo en un cuarto alquilado del distrito de La Victoria, luego de que le quitaran su casa. En un primer momento su familiar le intentó quitar su pensión, obligándolo a mendigar en las calles, según contó María Rentería.

Te recomendamos
Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

 Arequipa: logran trasladar a paciente con el 50 % de quemaduras en el cuerpo al Hospital Regional Honorio Delgado

Arequipa: logran trasladar a paciente con el 50 % de quemaduras en el cuerpo al Hospital Regional Honorio Delgado

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con cáncer de próstata Adulto mayor necesita operación Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud La Victoria
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

 Arequipa: logran trasladar a paciente con el 50 % de quemaduras en el cuerpo al Hospital Regional Honorio Delgado

Arequipa: logran trasladar a paciente con el 50 % de quemaduras en el cuerpo al Hospital Regional Honorio Delgado

 La Victoria: paciente se realiza tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

La Victoria: paciente se realiza tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

 Apurímac: joven con 50% de su cuerpo quemado requiere ayuda para ser trasladado a un hospital de Lima

Apurímac: joven con 50% de su cuerpo quemado requiere ayuda para ser trasladado a un hospital de Lima
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot