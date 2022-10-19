menu
La Victoria: piden trasladar a un hospital a adulta mayor que sufrió accidente

Rotafono de RPP | Una señora de 71 años fue atropellada y está en una clínica privada, pero su familia carece de recursos económicos; por eso, pide apoyo al Ministerio de Salud para que esté en un hospital.
| | Laura Urbina Saldaña
La señora que sufrió el accidente pide apoyo del Minsa

La señora que sufrió el accidente pide apoyo del Minsa | Fuente: Rotafono

La señora Julia Torres Cahuana, de 71 años, quien se encuentra internada en la clínica Javier Prado desde el 3 de enero tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito limeño de La Victoria, necesita ser trasladada a un establecimiento de salud debido a que su familia no cuenta con dinero para costear la internamiento. 

A través del Rotafono de RPP, Abel Huauya contó que la adulta mayor fue atropellada por el conductor de un camión el pasado sábado por la tarde en el cruce de los jirones Parinacochas e Hipólito Unanue, cuando pretendía retornar a su casa después de comprar ropa en el Emporio Comercial de Gamarra

La paciente urge ser trasladada a un hospital por motivos económicos

La paciente urge ser trasladada a un hospital por motivos económicos | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda al Minsa

Abel Huauya pidió ayuda al Ministerio de Salud para que puedan referir a su madre, ya que el SOAT ya se venció y el monto en la clínica supera los 37 mil soles. Además, el transportista que la arrolló no se ha responsabilizado por los daños. 

El accidente de tránsito ha destrozado la pierna derecha de la señora Julia; por lo que, deben operarla de manera urgente, pero la familia no cuenta con recursos económicos para seguir solventado la atención en la clínica mencionada anteriormente.           
                                            
El hijo de la ciudadana afectada mencionó que han enviado la solicitud de referencia a varios hospitales, pero le han comunicado que no hay camas. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Ministerio de Salud Minsa Accidente de tránsito en Lima Accidente automovilísitico rotafono
