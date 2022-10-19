La Victoria: piden trasladar a un hospital a adulta mayor que sufrió accidente

La señora Julia Torres Cahuana, de 71 años, quien se encuentra internada en la clínica Javier Prado desde el 3 de enero tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito limeño de La Victoria, necesita ser trasladada a un establecimiento de salud debido a que su familia no cuenta con dinero para costear la internamiento.

A través del Rotafono de RPP, Abel Huauya contó que la adulta mayor fue atropellada por el conductor de un camión el pasado sábado por la tarde en el cruce de los jirones Parinacochas e Hipólito Unanue, cuando pretendía retornar a su casa después de comprar ropa en el Emporio Comercial de Gamarra.