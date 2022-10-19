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La Victoria: practican examen a adulta mayor para descartar enfermedad cardíaca tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Personal de Cardiología del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, realizó hoy el examen conocido como mapa Holter a la paciente Bertha Alayo.
| | Laura Urbina Saldaña
Personal de EsSalud realizó las gestiones para que la paciente accediera al examen que tenía pendiente desde el 2024.

Personal de EsSalud realizó las gestiones para que la paciente accediera al examen que tenía pendiente desde el 2024. | Fuente: Difusión

Tras la difusión del pedido de ayuda en el Rotafono de RPP, personal del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, practicó hoy el examen conocido como mapa Holter a la paciente Bertha Soledad Alayo Tarazona, de 75 años, para descartar una enfermedad cardíaca

Edgar Godoy Alayo informó que el área de Cardiología realizó dicho examen a su madre con el fin de confirmar o descartar un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Este estudio es importante porque van a confirmar este diagnóstico y poder referirla a un hospital y realizarle la operación de bypass (colocarle una válvula ).

“Recurrí al Rotafono de RPP para que pueda ayudar a mi señora madre en un examen que tiene pendiente desde el año 2024 en el Hospital Guillermo Almenara. En estos momentos ya le están realizando la prueba”, afirmó.

Luego de que se difundiera el caso de la señora Bertha, personal de EsSalud realizó las gestiones para que la paciente accediera al examen que tenía pendiente desde el 2024.

Edgar Godoy expresó su agradecimiento tanto al equipo de Cardiología del Hospital Guillermo Almenara y al Rotafono de RPP por ayudar a que su madre sea sometida a ese procedimiento médico que esperaba hace dos años.  

“Luego de haberme comunicado con el Rotafono, me llamaron del área de Cardiología del Hospital Almenara. Me han apoyado en todo y ya le están realizando la prueba. Quedo muy agradecido, por lo tanto, con el Rotafono de RPP y con todo el equipo médico de Cardiología del Hospital Guillermo Almenara”, manifestó.

Los especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) también ayudaron en las gestiones para la pronta atención de la adulta mayor. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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