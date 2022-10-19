La Victoria: reportan fuga de agua que afecta viviendas tras rotura de tuberías

Elisa Bulsen y Alicia Canamero Vargas denunciaron a través del Rotafono de RPP una grave situación que los mantiene sin agua potable desde hace cuatro días. La emergencia se originó luego de trabajos en tuberías realizados en la cuadra 12 del jirón Sáenz Peña, en el distrito limeño de La Victoria.

Los vecinos, que hace cinco días no contaban con el servicio de energía eléctrica, llamaron a la empresa encargada y un equipo técnico precisó que se trata de una falla subterránea. Sin embargo, durante las labores, un trabajador habría roto una tubería de agua, lo que provocó una fuga que aún no ha sido resuelta.

Ante esto, los vecinos se comunicaron con Sedapal, que envió personal al lugar. Estos indicaron que no podían intervenir porque en la zona habría riesgo eléctrico, por lo que los residentes llamaron a Luz del Sur, pero esta empresa aseguró que no había energía circulando por el sector y dejó constancia del hecho.

Los vecinos expresaron su preocupación, ya que muchas viviendas en la zona son de adobe y temen que el agua filtrada dañe sus estructuras o ingrese a sus hogares.

El Rotafono de RPP contactó a la Oficina de Comunicaciones de Sedapal, desde donde aseguraron que se verificaría la denuncia. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, los vecinos continúan sin acceso al servicio de agua potable.