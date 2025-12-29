La Victoria: reportan tomógrafo malogrado en el hospital Almenara desde hace 10 días

Es la segunda vez en el año que se malogra el tomógrafo en el hospital Almenara | Fuente: X/Hospital Almenara
Pedro Pichardo Luyo es un paciente oncológico que tiene un tumor en el riñón y se trata en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Sin embargo, desde hace 10 días que está en incertidumbre total porque le mandaron a someterse a una tomografía, pero el aparato correspondiente está malogrado.
Su hijo Pedro Pichardo se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda debido a que su esta prueba es fundamental para la salud de su papá. Los médicos que lo atienden indicaron que no saben cuándo volverá a estar operativo este tomógrafo, pero sin aquel su tratamiento no puede avanzar.
El ciudadano se encuentra indignado porque esta tomografía sirve para ver si el cáncer que padece su padre está haciendo metástasis al pulmón o permanece inmóvil. Asimismo, contó que los médicos del hospital Almenara autorizaron y recomendaron que se haga la prueba en un establecimiento de salud privado.
"No somos los únicos, somos varios pacientes, cientos de pacientes que vamos a buscar o ya están sacándose particularmente, y beneficiando a personas o empresas", manifestó el señor. En ese sentido, explicó que hay otras familias como la suya que no poseen el dinero para ir a una clínica o centro de salud privado.
La familia de Pedro Pichardo está molesta con el accionar de este hospital y sostuvo que la vida depende mucho de ellos y que cada día que pasa es clave para su salud. "Cómo es posible que el estado teniendo la posibilidad de solucionarlo ya no pueda no pueden poner otro tomógrafo o pedirse otro particularmente", subrayó el hijo del paciente.
Cabe recordar que no es la primera en el año que llega una queja sobre el tomógrafo malogrado en el hospital Almenara, pues en octubre de este año llegó la misma denuncia y durante varias semanas decenas de personas estuvieron a la espera de que se arregle. Por esta razón, piden que haya una investigación al respecto, ya que todos los años se avería dicho aparato.
