La Victoria: reportan tomógrafo malogrado en el hospital Almenara desde hace 10 días

Pedro Pichardo Luyo es un paciente oncológico que tiene un tumor en el riñón y se trata en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Sin embargo, desde hace 10 días que está en incertidumbre total porque le mandaron a someterse a una tomografía, pero el aparato correspondiente está malogrado.

Su hijo Pedro Pichardo se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda debido a que su esta prueba es fundamental para la salud de su papá. Los médicos que lo atienden indicaron que no saben cuándo volverá a estar operativo este tomógrafo, pero sin aquel su tratamiento no puede avanzar.

El ciudadano se encuentra indignado porque esta tomografía sirve para ver si el cáncer que padece su padre está haciendo metástasis al pulmón o permanece inmóvil. Asimismo, contó que los médicos del hospital Almenara autorizaron y recomendaron que se haga la prueba en un establecimiento de salud privado.

