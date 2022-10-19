La Victoria: vecinos advierten incremento de robos tras falta de alumbrado público desde hace dos semanas

Patricia hace un llamado a las autoridades para que puedan prestar atención a su caso debido a que teme que los malhechores puedan robar más en la zona señalada.
Los vecinos del distrito limeño de La Victoria se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación y temor ante el incremento de robos en la cuadra cinco de la avenida José Galvez, tras la falta de alumbrado público desde hace dos semanas.
Según Patricia, se han comunicado con la empresa Luz del Sur para que puedan acudir a la zona y arreglar los postes de la zona, pero la vecina señala que solo le dan número de códigos de reclamos, sin que se concrete la visita técnica.
“He llamado varias veces y no nos dan solución. Avenida José Gálvez cuadra cinco de La Victoria. Hasta ahora seguimos sin luz, cada que llamo me dan códigos y tengo que esperar tres días, que es el plazo de atención”, afirmó la residente.
Patricia afirmó que el domingo pasado ocurrió un robo en la zona que alertó a todos los vecinos, debido a los gritos de la víctima.
Patricia hizo un llamado a las autoridades para que puedan prestar atención a su caso, debido a que teme que los malhechores aprovechen esta situación.
Rotafono de RPP se comunicó con Luz del Sur para pedir el descargo frente al reporte de los vecinos y la compañía indicó que ya derivaron el caso para darle pronta solución.
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