La Victoria: vecinos advierten incremento de robos tras falta de alumbrado público desde hace dos semanas

Los vecinos del distrito limeño de La Victoria se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación y temor ante el incremento de robos en la cuadra cinco de la avenida José Galvez, tras la falta de alumbrado público desde hace dos semanas.



Según Patricia, se han comunicado con la empresa Luz del Sur para que puedan acudir a la zona y arreglar los postes de la zona, pero la vecina señala que solo le dan número de códigos de reclamos, sin que se concrete la visita técnica.

“He llamado varias veces y no nos dan solución. Avenida José Gálvez cuadra cinco de La Victoria. Hasta ahora seguimos sin luz, cada que llamo me dan códigos y tengo que esperar tres días, que es el plazo de atención”, afirmó la residente.