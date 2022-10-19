Lambayeque: escolares soportan calor extremo al estudiar en aula tipo domo en Tumán

Desde el distrito de Tumán, en la región Lambayeque, la maestra Inés Vásquez reportó que 24 escolares del tercero grado de secundaria reciben clases en un aula tipo domo en la institución educativa pública Juan Velasco Alvarado de Luya, cuya estructura resulta inadecuada por el calor extremo.

La profesora Inés dijo que alumnos estudian en ese ambiente debido a que no hay aulas ante el crecimiento de la población estudiantil de la localidad.

“¿Cómo es posible que sigan estudiando niños en estas condiciones en un aula tipo domo, con un calor infernal?”, cuestionó la docente Inés.

La educadora pide la intervención del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Lambayeque para que se habiliten aulas adecuadas para los escolares.

"Quiero hacer una denuncia pública contra el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Educación de Lambayeque, por la terribles condiciones en que están recibiendo a clase los alumnos en este 2026 de la institución educativa Juan Velasco Alvarado de Luya", expresó.

El colegio Juan Velasco Alvarado de Luya alberga al menos 250 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Además, no tiene personal de servicio que asista a los menores en la limpieza y vigilancia.