Lambayeque: familias de Ferreñafe no tienen agua hace más de 10 días

Pobladores de la calle Ingeniería de la unidad vecinal Ramiro Prialé, en el distrito de Ferreñafe, región Lambayeque, no cuentan con agua potable hace más de 10 días.

Liliana Mechán Guevara se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que han cortado el servicio de agua potable desde el 26 de julio sin ninguna explicación.

“Estamos desesperados porque no tenemos agua hace más de 10 días. El agua es esencial en nuestros hogares. ¿Qué hacen nuestras autoridades? No se puede estar cargando los baldes. Los escolares van hoy al colegio y no hay ni una gota de agua”, expresó.

La señora Liliana hizo un llamado a la empresa Epsel para que atienda la queja y reponga el servicio de agua potable lo más pronto posible, ya que los estudiantes han regresado al colegio y no tienen el recurso para cocinar y asearse.