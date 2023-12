Lambayeque: menor necesita ser referida a la UCI pediátrica del hospital regional

Jaylin Lilit Valentina Lirio Longinote, es una niña de 11 meses que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Almanzor Asenjo, ubicada en la provincia de Chiclayo en el departamento de Lambayeque.

A través del Rotafono de RPP Noticias la madre de la menor, Lucy Magaly Longinote Tawan, pidió apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud para que su hija logre ser referida al Hospital Regional de Lambayeque III-1 y sea internada en la UCI pediátrica, ya que la menor es afiliada al Seguro Integral de Salud y no puede continuar en el hospital de EsSalud como paciente particular, pues no tiene los medios económicos.