Lambayeque: niña con enfermedad rara necesita traslado urgente a hospital de Lima

Desde la región Lambayeque, Lizette García se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que trasladen con urgencia a su hija de tres años al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima, para que pueda recibir un tratamiento contra la enfermedad rara kawasaki.

La menor se encuentra internada en el servicio de Pediatría del Hospital Regional de Lambayeque, hace 12 días, y requiere un tratamiento especializado.

La niña diagnosticada también con hepatitis A ingresó con un cuadro de fiebre persistente y durante su hospitalización ha sufrido varias infecciones y tiene una anemia severa, por lo que requiere transfusión de sangre y plaquetas.

“Yo la llevé a mi niña con un este cuadro de fiebre donde le diagnosticaron hepatitis tipo A, pero los médicos dicen que se complicó, que su sistema inmune no reacciona. Ayer hizo una hemólisis, la han hecho su transfusión de sangre, plasma, pero ahora el doctor nos ha dicho que ella no puede hacer nada, que mejor la refieren”, explicó.

Ante la falta de especialistas, personal del Hospital Regional de Lambayeque ha enviado una solicitud de referencia al INSN San Borja para que atiendan a la niña de tres años.

Lizette García dijo que los médicos de Lambayeque esperan una pronta respuesta del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja para salvar la vida de su pequeña.