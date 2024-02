Lambayeque: paciente busca cita en el área de Gastroenterología desde hace ocho meses

Referencia vencida

El paciente fue referido desde el centro de salud, José Leonardo Ortiz, ubicado en Chiclayo, región Lambayeque, hasta el hospital regional en junio del 2023. La referencia tiene como finalidad que le realicen exámenes para saber cómo van las ligaduras de várices esofágicos que le realizaron hace dos años como consecuencia de la cirrosis.

La solicitud fue aceptada y comenzó la búsqueda de cita para Víctor, pero no lograron conseguirla. La esposa del paciente afirma que le informaban que en realidad no contaban con la especialidad en el nosocomio y luego le comenzaron a decir que, si le daban cita, pero Víctor no asistía. Sonia asegura que es falso aquel argumento.

Aquella referencia venció luego de seis meses, el asegurado al Seguro Integra de Salud no logró conseguir ser programado. Actualmente tiene una nueva referencia que se solicitó en diciembre el 2023, a la fecha continúan buscando la cita en gastroenterología.

En dicha revisión que buscan tienen que ordenarle ordenes para realizarse diversos exámenes, entre ellos una ecografía para saber si el paciente necesita una nueva operación para controlar su mal.

Por ello, Sonia pide al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Lambayeque apoyarla con la cita que busca desde junio del 2023 sin éxito.