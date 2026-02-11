menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

Rotafono de RPP | Mujer de 67 años pide que el ministro de Salud, Luis Quiroz, atienda su reclamo para que pueda continuar con su tratamiento en el Hospital Regional de Lambayeque del Minsa.
| | Laura Urbina Saldaña
A la señora Blanca Pérez le preocupa que su tratamiento se complique debido a la falta de la ampolla.

A la señora Blanca Pérez le preocupa que su tratamiento se complique debido a la falta de la ampolla. | Fuente: Rotafono

Desde la ciudad de Chiclayo, Blanca Micaela Pérez Toro, de 63 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar al Ministerio de Salud que abastezca de las ampollas Fulvestran de 500 mg, a fin de que siga con su tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital Regional de Lambayeque.

“Soy paciente oncológica y quiero informar que, en el Hospital Regional de Chiclayo, las pacientes oncológicas tenemos muchas dificultades por falta de médicos, medicamentos y equipos”, comentó la paciente.

Blanca Pérez dijo que tuvo una cita programada para el pasado 19 de enero debía recibir su ampolla de quimioterapia, pero cuando acudió le dijeron que no contaban con el medicamento.

A la señora Blanca le preocupa que su tratamiento se complique y que todo el avance logrado vuelva a retroceder. 

“Me programaron para la ampolla el 19 de enero, fui en ese día y no había, y así voy interdiario y hasta el momento no se encuentra la ampolla, por lo que estoy preocupada de que mi tratamiento se complique”, expresó angustiada. 

Te recomendamos
La Molina: piden ayuda para recuperar auto robado hace cinco meses

La Molina: piden ayuda para recuperar auto robado hace cinco meses

 Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Hacen pedido de ayuda al ministro de Salud 

La paciente hizo un llamado al ministro de Salud, Luis Quiroz, para que resuelva cuanto antes el desabastecimiento de este medicamento vital para los pacientes oncológicos de Chiclayo.

“Me dirijo al ministro de Salud para que tome cartas en el asunto, ya que de esa manera nuestro tratamiento continuará con normalidad. Por favor, apóyenos para que los pacientes oncológicas sigamos creyendo en Dios y en esa esperanza de vida a través del tratamiento”, manifestó.

La señora Blanca, ha sido diagnosticada con cáncer de mama hace siete años. El año pasado la volvieron a operar por tener un cáncer recurrente y desde octubre 2025 le asignaron la ampolla mensual Fulvestran.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con cáncer de mama Desabastecimiento de ampollas Rotafono Hospital Regional de Lambayeque
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

 San Martín de Porres: buscan centro de salud para mujer que no recibe diálisis hace una semana

San Martín de Porres: buscan centro de salud para mujer que no recibe diálisis hace una semana

 Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

 Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara

Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot