Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

Desde la ciudad de Chiclayo, Blanca Micaela Pérez Toro, de 63 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar al Ministerio de Salud que abastezca de las ampollas Fulvestran de 500 mg, a fin de que siga con su tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital Regional de Lambayeque.
“Soy paciente oncológica y quiero informar que, en el Hospital Regional de Chiclayo, las pacientes oncológicas tenemos muchas dificultades por falta de médicos, medicamentos y equipos”, comentó la paciente.
Blanca Pérez dijo que tuvo una cita programada para el pasado 19 de enero debía recibir su ampolla de quimioterapia, pero cuando acudió le dijeron que no contaban con el medicamento.
A la señora Blanca le preocupa que su tratamiento se complique y que todo el avance logrado vuelva a retroceder.
“Me programaron para la ampolla el 19 de enero, fui en ese día y no había, y así voy interdiario y hasta el momento no se encuentra la ampolla, por lo que estoy preocupada de que mi tratamiento se complique”, expresó angustiada.
La paciente hizo un llamado al ministro de Salud, Luis Quiroz, para que resuelva cuanto antes el desabastecimiento de este medicamento vital para los pacientes oncológicos de Chiclayo.
“Me dirijo al ministro de Salud para que tome cartas en el asunto, ya que de esa manera nuestro tratamiento continuará con normalidad. Por favor, apóyenos para que los pacientes oncológicas sigamos creyendo en Dios y en esa esperanza de vida a través del tratamiento”, manifestó.
La señora Blanca, ha sido diagnosticada con cáncer de mama hace siete años. El año pasado la volvieron a operar por tener un cáncer recurrente y desde octubre 2025 le asignaron la ampolla mensual Fulvestran.
