Lambayeque: piden limpieza de calles tras intensas lluvias en Chiclayo

Vecinos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades se encarguen de la limpieza de las calles que se encuentran inundadas tras una intensa lluvia que se reportó esta mañana durante una hora y media.

Elisa Ramirez Castro reporta la inundación de calles en la urbanización Santa Elena. La residente pide la intervención de la empresa Epsel para que lleve motobombas y retire el agua.

“Por favor pidan a las autoridades de Epsel que traiga sus motobombas para que pueda drenar o que el municipio de Chiclayo venga a drenar esas aguas”, demandó.

Otra vecina comentó que la situación de emergencia se repite cerca de la Gerencia Regional de Salud, las inmediaciones del Hospital Regional de Lambayeque, el estadio Elías Aguirre y el colegio Rosa Flores.

“Las lluvias han generado un gran aniego y las autoridades hasta ahora no hacen nada. Lamentablemente el aniego está desde el colegio Rosa Flores hasta la residencia Balta. No se puede caminar, es demasiada agua”, contó.

Los pobladores de la avenida Elvira García y García del pueblo joven 9 de Octubre y Magisterial también exigen ayuda a las autoridades para evacuar las aguas empozadas tras las lluvias registradas esta mañana.