Copyright © 2023

Servicios públicos

Lambayeque: piden limpieza de calles tras intensas lluvias en Chiclayo

Rotafono de RPP | Vecinos de varias urbanizaciones, en la ciudad de Chiclayo, solicitan la intervención de Epsel para retirar el agua empozada de las calles y pistas.
| | Laura Urbina Saldaña
Pobladores exigen ayuda a las autoridades para evacuar las aguas empozadas tras las lluvias.
Pobladores exigen ayuda a las autoridades para evacuar las aguas empozadas tras las lluvias. | Fuente: Rotafono

Vecinos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades se encarguen de la limpieza de las calles que se encuentran inundadas tras una intensa lluvia que se reportó esta mañana durante una hora y media.

Elisa Ramirez Castro reporta la inundación de calles en la urbanización Santa Elena. La residente pide la intervención de la empresa Epsel para que lleve motobombas y retire el agua.

“Por favor pidan a las autoridades de Epsel que traiga sus motobombas para que pueda drenar o que el municipio de Chiclayo venga a drenar esas aguas”, demandó.

Otra vecina comentó que la situación de emergencia se repite cerca de la Gerencia Regional de Salud, las inmediaciones del Hospital Regional de Lambayeque, el estadio Elías Aguirre y el colegio Rosa Flores.

“Las lluvias han generado un gran aniego y las autoridades hasta ahora no hacen nada. Lamentablemente el aniego está desde el colegio Rosa Flores hasta la residencia Balta. No se puede caminar, es demasiada agua”, contó.  

Los pobladores de la avenida Elvira García y García del pueblo joven 9 de Octubre y Magisterial también exigen ayuda a las autoridades para evacuar las aguas empozadas tras las lluvias registradas esta mañana.

Vecinos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, piden ayuda para evacuar agua de lluvia.
Vecinos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, piden ayuda para evacuar agua de lluvia.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Inundación en Chiclayo Lluvias intensas Rotafono Lambayeque Epsel
