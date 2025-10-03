menu
Lambayeque: piden trasladar a niña con una enfermedad al cerebro a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | La familia de la menor de seis años solicita ayuda al Ministerio de Salud para que un hospital de mayor complejidad acepte la referencia que ha enviado el Hospital Regional de Lambayeque.
| | Laura Urbina Saldaña
El Hospital Regional de Lambayeque envió el 21 de septiembre la referencia a diversos centros hospitalarios de Lima.
El Hospital Regional de Lambayeque envió el 21 de septiembre la referencia a diversos centros hospitalarios de Lima. | Fuente: Rotafono

Una familia de la ciudad de Chiclayo pide ayuda a las autoridades para que puedan trasladar de Hospital Regional de Lambayeque a un establecimiento de salud de mayor complejidad, en Lima, a una niña de seis años, diagnosticada con encefalitis autoinmune, una enfermedad en la que las células inmunitarias atacan por error al cerebro.

María Retto contó que el 3 de septiembre su sobrina Isabela fue trasladada al Hospital Regional de Lambayeque, donde después de varios días de tratamiento se contagió de un virus hospitalario que le causó bronconeumonía, lo que requirió que fuera internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La tía comentó que, aunque la menor ya ha sido desconectada del ventilador y puede respirar por sí misma, necesita urgentemente el tratamiento de plasmaféresis para su cerebro.

Roma Pizarro, otra tía de la paciente, precisó que este procedimiento solo está disponible en Lima, por lo que la familia pide una cama UCI en el Instituto Nacional de Salud San Borja y de Breña o el Hospital Nacional Dos de Mayo, a los cuales se les ha enviado el 21 de septiembre una solicitud de referencia, pero aún no es atendida.  

Los parientes de la niña solicitan que el Ministerio de Salud tenga en cuenta este clamor, ya que se necesita un traslado con urgencia para evitar posibles secuelas o daño cerebral permanente en la pequeña Isabela.

Niña con enfermedad al cerebro Encefalitis autoinmune Rotafono Hospitales de Lima Hospital Regional de Lambayeque Chiclayo
