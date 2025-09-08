menu
Servicios públicos

Lambayeque: pobladores reportan falta de energía eléctrica desde hace seis días [VIDEO]

Rotafono de RPP | Alrededor de 35 hogares en el distrito de Pucalá, Lambayeque, son los afectados. Los vecinos se han visto en la necesidad de comprar alimentos diariamente debido a que no pueden utilizar las refrigeradoras.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Joel Castillo espera que las autoridades correspondientes puedan tomar acciones debido a que la población del sector Huacachina es la más afectada.
Joel Castillo espera que las autoridades correspondientes puedan tomar acciones debido a que la población del sector Huacachina es la más afectada.

Joel Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de luz desde hace seis días en el sector Huacachina, ubicado en el distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo, en la región de Lambayeque.

Alrededor de 35 hogares sonlos afectados, según señaló el ciudadano, e indicó que la empresa Ensa les respondió que en un transcurso de las horas enviarían a un técnico, pero eso no sucedió. 

“Ya hemos llamado en varias oportunidades a la empresa y no nos hacen caso. De igual manera he presentado la denuncia en Osinergmin y tampoco tengo respuesta (...) Muchas familias están afectadas al igual que los negocios, ya hace una semana que nos estamos viendo afectados”, afirmó Joel Castillo. 

Vecinos tienen que comprar comida todos los días

El señor Joel reveló que se han visto en la necesidad de comprar alimentos para el día a día debido a que no pueden utilizar las refrigeradoras. Esta situación se convierte en tramos largos de recorrido en busca de alimento para los vecinos del sector Huacachina

Joel Castillo espera que las autoridades correspondientes puedan tomar acciones debido a que la población del sector Huacachina es la más afectada. “Y para recargar los celulares tenemos que ir todos los días a algún conocido que nos hagan el favor pero todo es tedioso”, finalizó.

Sepa más:
energía eléctrica falta de energía Lambayeque pobladores
