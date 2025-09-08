Lambayeque: pobladores reportan falta de energía eléctrica desde hace seis días [VIDEO]

Joel Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de luz desde hace seis días en el sector Huacachina, ubicado en el distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo, en la región de Lambayeque.

Alrededor de 35 hogares sonlos afectados, según señaló el ciudadano, e indicó que la empresa Ensa les respondió que en un transcurso de las horas enviarían a un técnico, pero eso no sucedió.

“Ya hemos llamado en varias oportunidades a la empresa y no nos hacen caso. De igual manera he presentado la denuncia en Osinergmin y tampoco tengo respuesta (...) Muchas familias están afectadas al igual que los negocios, ya hace una semana que nos estamos viendo afectados”, afirmó Joel Castillo.

