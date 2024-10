Lambayeque: pobladores solicitan ayuda para que menor con grave tumor cerebral pueda atenderse en el INEN

El centro poblado de Olmos se ha unido y a través del Rotafono, piden ayuda para que una menor de dos años que tiene la córnea salida y tiene un tumor cerebral. Hellen Abigail Chinchay es una niña que necesita ser trasladada y atendida cuanto antes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuanto antes.



La subprefecta distrital de Olmos, Jaqueline Mio Puse, indicó que la familia de la menor es de bajos recursos y que por temas económicos no han podido trasladar a la paciente a Lima.



“La ronda campesina del asentamiento humano 'Las Brisas' se ha podido encontrar a una madre con una menor de dos años que no paraba el llanto, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades, después de ello, el grupo trasladó a la menor y se llegó al diagnóstico de tumor cerebral”, indicó la subprefecta.



Asimismo, Jacqueline Mio afirmó que la menor ya había tenido una cita para el INEN el pasado 15 de octubre, pero por temas económicos la señora no ha podido trasladarse a Lima.



Los vecinos esperan que las autoridades de salud puedan reconsiderar el brindarle una nueva cita en el INEN para la menor quién está prácticamente con la vista salida y temen porque la herida se haga infección pues la menor también tiene anemia.