Lambayeque: reportan aniego desde hace dos meses tras buzones colapsados en Túcume [VIDEO]

Aguas servidas tras buzones colapsados

"Hace meses atrás venimos teniendo este problema con el desagüe. Hay dos buzones que han colapsado", afirmó la señora Cajusol. En ese sentido, recalcó que han acudido varias veces a la municipalidad correspondiente y han llamado a Epsel, pero ninguno de los dos ha podido acabar con este problema, que ya tiene varias semanas.

Ella narró que Epsel mandó un hidrojet y solucionó parcialmente el tema, pero no al 100%, ya que días después otro buzón colapsó y nuevamente las calles se llenaron de aguas sucias. Mientras tanto, la comuna respectiva fue al lugar para dejar montículos de tierra encima de estos desagües, pero no es una solución.

Los vecinos están indignados con el actuar de las dos instituciones y exigen que manden a trabajadores para arreglar el problema definitivamente. Las viviendas apestan, no se puede transitar por la vía pública y la población corre el riesgo de que contraigan algunas enfermedades.