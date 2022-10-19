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Lambayeque: reportan aniego desde hace dos meses tras buzones colapsados en Túcume [VIDEO]

Rotafono de RPP | Los vecinos de este distrito de Lambayeque han denunciado este caso de desagües rotos desde hace varias semanas, pero ni Epsel ni la municipalidad han solucionado la problemática.
| | Victor Pacheco
Toda la vía pública es de tierra y se ha formado un lodo que apesta bastante
Toda la vía pública es de tierra y se ha formado un lodo que apesta bastante | Fuente: Rotafono

Giannina Cajusol es una vecina que vive en el distrito de Túcume, situado en la provincia y región de Lambayeque y se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace dos meses se registra un aniego en el sector que está al costado del nuevo mercado El Valle, luego del colapso de dos buzones.

La ciudadana comentó que toda la zona se ha inundado de aguas servidas y genera unos olores nauseabundos, los cuales afecta más a los adultos mayores y menores de edad. Los vecinos hacen una denuncia pública para que Epsel, la entidad encargada y la Municipalidad de Túcume o de Lambayeque solucionen esta problemática.

La municipalidad coloca montículos de tierra sobre los buzones colapsados
La municipalidad coloca montículos de tierra sobre los buzones colapsados | Fuente: Rotafono

Aguas servidas tras buzones colapsados

"Hace meses atrás venimos teniendo este problema con el desagüe. Hay dos buzones que han colapsado", afirmó la señora Cajusol. En ese sentido, recalcó que han acudido varias veces a la municipalidad correspondiente y han llamado a Epsel, pero ninguno de los dos ha podido acabar con este problema, que ya tiene varias semanas.

Ella narró que Epsel mandó un hidrojet y solucionó parcialmente el tema, pero no al 100%, ya que días después otro buzón colapsó y nuevamente las calles se llenaron de aguas sucias. Mientras tanto, la comuna respectiva fue al lugar para dejar montículos de tierra encima de estos desagües, pero no es una solución.

Los vecinos están indignados con el actuar de las dos instituciones y exigen que manden a trabajadores para arreglar el problema definitivamente. Las viviendas apestan, no se puede transitar por la vía pública y la población corre el riesgo de que contraigan algunas enfermedades.

Vecinos exigen solución a Epsel

La señora Giannina añadió que la principal preocupación es que el hecho se da al costado del mercado El Valle, un establecimiento que vende toda clase de alimentos y productos como pescados o frutas. Ella no sabe cómo limpian las que venden y cree que todo puede estar contaminado, ya que el agua puede estar dañada también.

La señora advirtió que todo el lugar se ha hecho un charco de lodo, pues la pista no está asfaltada y el problema se va agravando con el correr de los días. Por dicha razón, hace este pedido de ayuda para que lo arreglen de inmediato y haya un incidente que lamentar.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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