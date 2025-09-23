Lambayeque: reportan empozamiento de aguas servidas cerca al colegio Santa Rosa

Blanca Edith Plasencia Villegas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el empozamiento de aguas servidas en la cuadra uno de la calle Rivadeneyra, situada en el distrito, provincia y región de Lambayeque.
La vecina contó que desde hace cinco días notaron la existencia de este aniego y por más que otra residente se comunicó con la empresa EPSEL aún no han tenido una solución en la zona.
“Hace cinco días está esa agua de desagüe y nadie hace nada ,una vecina dice que ha comunicado a las autoridades, pero caso omiso le hicieron, por favor ayúdenos (...) es una pestilencia,salud pública impide el pase peatonal y vehicular”, afirmó la ciudadana.
La cuadra 1 de la calle Rivadeneyra es altamenta transitada y para congestionada constantemente. Además, hay un colegio de nivel primario llamado Santa Rosa y los niños deben pasar por la zona y aguantar los malos olores de este empozamiento.
Blanca Plasencia pide ayuda a las autoridades para que acudan cuanto antes al lugar y limpiar esas aguas servidas, pues teme que esta situación se convierta en un foco infeccioso. Los más afectados son los niños que estudian en el centro educativo anteriormente mencionado y los adultos mayores que residen en los alrededores.
