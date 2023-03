Lambayeque: vecinos de Pueblo Joven San Martín de Porres denuncia corte de agua desde hace dos semanas

La señora Delly Cristina Meléndez Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para alertar la problemática del desabastecimiento de agua. En este caso, corresponde al Pueblo Joven San Martín de Porres, ubicado en la provincia y región de Lambayeque.

Las familias ya no pueden vivir en esta situación y tienen que arreglárselas para poder tener el servicio, debido a que llevan dos semanas sin agua. Ellos no pueden hacer sus necesidades, ni asearse, ni lavar sus alimentos, entre otras actividades de limpieza. La señora indicó que no es la primera que esto ocurre, ya que todos los meses pasan por esa problemática.