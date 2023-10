Lambayeque: vecinos reportan pistas inundadas en varias zonas de Chiclayo

Hubo lluvia intensa

El ciudadano manifestó que una fuerte lluvia azotó la ciudad chiclayana y el agua se acumuló en las calles. Él vive en la urbanización ex Caja de Deposito y mencionó que las urbanizaciones aledañas como Los Libertadores están en la misma situación y lo mismo va para prácticamente todo el sector oeste de Chiclayo.

El hombre afirmó que la lluvia comenzó este último lunes 9 a las 11.00 p. m. aproximadamente y que no paró hasta alrededor de las 3.00 a. m. del día siguiente. Asimismo, señaló que el fenómeno fue fuerte y que las vías públicas de estas zonas no están preparadas para aguantar estas condiciones climáticas.

Sin embargo, el líquido acumulado en las calles ha hecho que varios desagües colapsen o se mezcle con barro, ya que en algunos lugares no hay pistas asfaltadas, solamente tierra. Muchos vehículos no pueden pasar por ahí o tienen bastantes dificultades; mientras que los transeúntes todo lo contrario, no pueden caminar por esa zona porque pueden protagonizar algún accidente.