Lima: aceptan referencia a adulta mayor que busca una operación a la rodilla en EsSalud

Iván Robles informó que EsSalud aceptó la referencia para que su madre Aida Reto Boyer, de 75 años, se atienda en el Hospital Edgardo Rebagliati, de Lima, a fin de buscar una operación a la rodilla izquierda, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

El hijo de la paciente indicó que le han otorgado una consulta adicional a su madre en traumatología para el 6 de octubre, por lo que también agradeció la intervención de EsSalud, la Defensoría del Pueblo y SuSalud.

“Yo quiero agradecer al Rotafono que ha intervenido y gracias a esa intervención he recibido comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, de SuSalud y del mismo hospital Edgardo Rebagliati, preocupados por la situación y apoyándonos en la intervención”, expresó.

Hay que recordar que la paciente esperaba desde hace siete meses que la refieran del Policlínico Pablo Bermúdez al Hospital Edgardo Rebagliati, donde deben realizar los exámenes y trámites para que le coloquen una prótesis en la rodilla izquierda.

El señor Iván Robles dijo que espera que no solo sea una cita para que la evalúen, sino que sea el inicio para que le pongan su prótesis para que tenga una vida normal.

“Nuevamente mi gratitud al Rotafono eh por la ayuda que nos ha dado. Yo sé que esto no debería ser lo regular, pero alivia saber que contamos con herramientas e instituciones como RPP que ayudan a la ciudadanía a resolver situaciones y casos como esta. Muchas gracias”, manifestó.