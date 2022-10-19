Adulto mayor con glaucoma será atendido en el Instituto Nacional de Oftalmología tras denuncia

El ciudadano será finalmente atendido por el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) | Fuente: Andina
La madre de Víctor Ramírez solicitó públicamente apoyo para su hijo debido a que ha perdido casi toda la visión del ojo izquierdo por el glaucoma que padece desde hace más de seis meses. El señor de 65 años exhortó a que el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en el Cercado de Lima programe su operación lo antes posible.
Tras la denuncia hecha, el Ministerio de Salud (Minsa) se puso en contacto con la familia y confirmó al Rotafono de RPP que le programaron una cita al adulto mayor para las 7.30 a. m. de este martes 2 de junio. Cabe recordar que había una cita que sacó a mediados de abril para el 16 de junio.
El hombre solo ve a un 10% en el ojo comprometido; mientras que el otro ojo perdió la visión total luego de sufrir una infección en la córnea. Por dicha razón, él había pedido ayuda a las autoridades del INO y de salud porque no puede trabajar ni costearse una operación en un centro particular.
“Llamo para agradecerle por la ayuda social para poder ser atendido en el INO, de mi dolencia visual. Eternamente agradecido y bendiciones”, manifestó Víctor Ramírez, quien reitera su solicitud para que sea operado lo antes posible y recuperar una parte de la vista.
El señor fue diagnosticado con glaucoma en un centro particular | Fuente: Rotafono
Víctor Ramírez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que tiene glaucoma en el ojo izquierdo y necesita ser operado lo antes posible para no perder completamente la visión. El adulto mayor se atiende en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en el Cercado de Lima.
El señor de 65 años acudió a su cita en el INO el pasado 14 de abril en Oftalmología y le dieron otra cita para este 16 de junio. Durante todo este tiempo le comentaron que hay varios equipos de esta área malogrados. Por esta razón, tuvo que realizarse algunos exámenes en entidades particulares.
El ciudadano comentó que en pandemia perdió la visión total del ojo derecho porque tuvo una infección en la córnea. En el caso del otro ojo le queda solo 10% de visión y necesita ser intervenido quirúrgicamente de inmediato para recuperar parte de su vista. Le indicaron que debe ponerse un dren óptico en el ojo.
Víctor Ramírez contó que prácticamente no ve nada y su madre de 90 años la ayuda. Asimismo, reveló que ella se hizo un préstamo para poder hacerse las pruebas correspondientes en un centro particular, en donde le diagnosticaron glaucoma y le dijeron que necesita ser operado lo antes posible.
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