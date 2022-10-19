Adulto mayor con glaucoma será atendido en el Instituto Nacional de Oftalmología tras denuncia

La madre de Víctor Ramírez solicitó públicamente apoyo para su hijo debido a que ha perdido casi toda la visión del ojo izquierdo por el glaucoma que padece desde hace más de seis meses. El señor de 65 años exhortó a que el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en el Cercado de Lima programe su operación lo antes posible.

Tras la denuncia hecha, el Ministerio de Salud (Minsa) se puso en contacto con la familia y confirmó al Rotafono de RPP que le programaron una cita al adulto mayor para las 7.30 a. m. de este martes 2 de junio. Cabe recordar que había una cita que sacó a mediados de abril para el 16 de junio.

El hombre solo ve a un 10% en el ojo comprometido; mientras que el otro ojo perdió la visión total luego de sufrir una infección en la córnea. Por dicha razón, él había pedido ayuda a las autoridades del INO y de salud porque no puede trabajar ni costearse una operación en un centro particular.

“Llamo para agradecerle por la ayuda social para poder ser atendido en el INO, de mi dolencia visual. Eternamente agradecido y bendiciones”, manifestó Víctor Ramírez, quien reitera su solicitud para que sea operado lo antes posible y recuperar una parte de la vista.