Adulta mayor con hemorragia digestiva y anemia necesita ser trasladada a un hospital de Lima

Los doctores la internaron pero al siguiente día, la adulta mayor presentó más síntomas como heces con sangrado y vómitos.
Yuddy Cordova Príncipe se comunicó con el Rotafono de RPP para que puedan trasladar a su madre Príncipe Mosquera Selmira, quien tiene anemia y una hemorragia digestiva. Actualmente, está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Barranca Cajatambo, el cual pertenece al Ministerio de Salud, en Lima y necesita ser referida a un centro de salud de mayor complejidad.
La ciudadana contó que su mamá ingresó con un fuerte dolor estomacal el pasado lunes 9 de marzo. Los doctores la internaron, pero al siguiente día la adulta mayor presentó más síntomas como heces con sangrado y vómitos.
Los especialistas realizaron una referencia hacia hospitales de la capital limeña debido a que la anciana también necesita una endoscopia y una colonoscopia.
“Los doctores nos dicen, hemos enviado referencia, referencia pero no hay respuesta de Lima, (...) nos vamos comunicando con el Hospital Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza y nos dicen que sí tienen (cama) pero que no llega la referencia”, afirmó Yuddy.
La mujer hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan habilitar cuanto antes una cama y, de esta manera, trasladar a su madre a algún hospital de Lima debido a que sufre de diabetes pues usa insulina.
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