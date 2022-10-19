Adulta mayor con hemorragia digestiva y anemia necesita ser trasladada a un hospital de Lima

Yuddy Cordova Príncipe se comunicó con el Rotafono de RPP para que puedan trasladar a su madre Príncipe Mosquera Selmira, quien tiene anemia y una hemorragia digestiva. Actualmente, está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Barranca Cajatambo, el cual pertenece al Ministerio de Salud, en Lima y necesita ser referida a un centro de salud de mayor complejidad.

La ciudadana contó que su mamá ingresó con un fuerte dolor estomacal el pasado lunes 9 de marzo. Los doctores la internaron, pero al siguiente día la adulta mayor presentó más síntomas como heces con sangrado y vómitos.

Los especialistas realizaron una referencia hacia hospitales de la capital limeña debido a que la anciana también necesita una endoscopia y una colonoscopia.