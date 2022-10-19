Lima: bebé recién nacida con tumores logró ser trasladada al INSN de San Borja

Veronica Fallaque Roncal agradeció al Rotafono de RPP por apoyar con la difusión de su caso. | Fuente: Composición / Andina
Veronica Fallaque Roncal se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que hoy trasladaron a su nieta, una bebé recién nacida con tumores tratada inicialmente en el Hospital Santa Rosa, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre, hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.
Verónica contó que las autoridades de salud se comunicaron con ella para confirmar el traslado de su nieta, el cual se dio finalmente al promediar las tres de la tarde.
La menor pasó por evaluación de los médicos y le realizarán exámenes que ayuden a estudiar más a profundidad su enfermedad.
La señora Veronica Fallaque agradeció la pronta ayuda que recibió de parte del Ministerio de Salud, luego de que clamara urgente atención para su nieta en RPP.
“Quiero agradecer a RPP Noticias por la ayuda que me han dado con mi nieta. Quiero mandar muchas bendiciones a esta emisora de RPP y que Dios los bendiga y que sigan adelante apoyando a muchos peruanos”, afirmó.
El pasado 16 de mayo, la menor nació a través de un parto cesárea en el Hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud. Su estado de salud es complejo debido a que nació con un tumor benigno en el tórax y otro en el brazo izquierdo.
La menor nació a los ocho meses de gestación y ahora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
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