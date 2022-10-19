Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

Lina León Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hermano llamado Juan Carlos León Quispe, quien padece de esquizofrenia con paranoia y necesita ser atendido e internado en un centro especializado. Ni el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi ni el Hospital Víctor Larco Herrera quisieron aceptarlo.

La ciudadana contó que en los últimos meses el comportamiento de su hermano se ha vuelto muy agresivo, a tal punto que los vecinos se han quejado y su propia familia está en riesgo de que sea agredida. Por dicha razón, urge que lo hospitalicen y lo vean los médicos correspondientes, pues debe ser medicado.

La señora señaló que su hermano tira piedras a las lunas de las casas e intentó agredir físicamente a su padre. En las últimas semanas, no ha podido controlarlo y ha tenido bastantes altercados con él. El problema es que su agresividad hizo que rompa los vidrios de su propia casa y se cortó el brazo.