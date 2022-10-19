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Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

Rotafono de RPP | El señor de 32 años que tiene esquizofrenia con paranoia ha atacado a su padre y sus vecinos se han quejado, y tampoco lo han aceptado en el hospital Noguchi o el hospital Larco Herrera.
| | Victor Pacheco
El hospital Noguchi no aceptó internar al señor con esquizofrenia con paranoia

El hospital Noguchi no aceptó internar al señor con esquizofrenia con paranoia | Fuente: Rotafono

Lina León Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hermano llamado Juan Carlos León Quispe, quien padece de esquizofrenia con paranoia y necesita ser atendido e internado en un centro especializado. Ni el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi ni el Hospital Víctor Larco Herrera quisieron aceptarlo.

La ciudadana contó que en los últimos meses el comportamiento de su hermano se ha vuelto muy agresivo, a tal punto que los vecinos se han quejado y su propia familia está en riesgo de que sea agredida. Por dicha razón, urge que lo hospitalicen y lo vean los médicos correspondientes, pues debe ser medicado.

La señora señaló que su hermano tira piedras a las lunas de las casas e intentó agredir físicamente a su padre. En las últimas semanas, no ha podido controlarlo y ha tenido bastantes altercados con él. El problema es que su agresividad hizo que rompa los vidrios de su propia casa y se cortó el brazo.

El señor ha agredido a su familia y a sí mismo en más de una ocasión
El señor ha agredido a su familia y a sí mismo en más de una ocasión | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para adulto con esquizofrenia

Sus familiares no pueden ayudarlo porque tienen miedo de que sean agredidos o le suceda algún accidente. Por esta razón, fue al hospital Noguchi, pero le dijeron que su caso era leve y que tenía pacientes en un estado más grave; por lo que, no lo recibieron. Luego, acudió al Larco Herrera, pero le manifestaron que ahí o le correspondía y tuvieron que irse.

“Necesito su ayuda porque la verdad no ya no puedo que mi hermano esté en esta situación. No se puede dormir tranquila sabiendo que él está enfermo”, manifestó la hermana del señor de 32 años. Por eso, hace un llamado para que algún hospital tome el caso antes de que ocurra algún accidente o haya una tragedia.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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