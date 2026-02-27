Lima: familiares piden que adulta mayor con accidente cerebrovascular sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Aldo Anchante Miranda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Debora Miranda Puentes, quien se encuentra internada en el Hospital Casimiro Ulloa, y necesita ser trasladada de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, luego de que la mujer de 78 años sufriera un accidente cerebro vascular isquémico.



Aldo solicitó la referencia médica al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas conocido como Hospital Mogrovejo, pero las autoridades de salud del Hospital Casimiro Ulloa le indicaron que no se la podían otorgar; sin embargo, le indicaron que le podían dar de alta a la adulta mayor para que los hijos de Debora puedan buscar por consulta externa en el centro de salud Materno Infantil de Surquillo o una referencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.



“Ayer voy a averiguar el tema de referencia hacia un hospital que tenga neurólogo, cosa que no hay en el Casimiro, y me hacen ir al centro de salud de Surquillo y me dicen de ahí se deriva a hospitales. Fui hoy día,y el doctor me dice que la falla es de ellos, que no pueden darme nada si la paciente no está de alta y tendría que llevarla a consulta”, afirmó Aldo Anchante.

