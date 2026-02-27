Lima: familiares piden que adulta mayor con accidente cerebrovascular sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Aldo cuenta que su madre fue ingresada por emergencia al Hospital Casimiro Ulloa el pasado 7 de febrero debido a que perdió el habla y por tener muy elevada la presión.
Aldo Anchante Miranda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Debora Miranda Puentes, quien se encuentra internada en el Hospital Casimiro Ulloa, y necesita ser trasladada de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, luego de que la mujer de 78 años sufriera un accidente cerebro vascular isquémico.
Aldo solicitó la referencia médica al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas conocido como Hospital Mogrovejo, pero las autoridades de salud del Hospital Casimiro Ulloa le indicaron que no se la podían otorgar; sin embargo, le indicaron que le podían dar de alta a la adulta mayor para que los hijos de Debora puedan buscar por consulta externa en el centro de salud Materno Infantil de Surquillo o una referencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
“Ayer voy a averiguar el tema de referencia hacia un hospital que tenga neurólogo, cosa que no hay en el Casimiro, y me hacen ir al centro de salud de Surquillo y me dicen de ahí se deriva a hospitales. Fui hoy día,y el doctor me dice que la falla es de ellos, que no pueden darme nada si la paciente no está de alta y tendría que llevarla a consulta”, afirmó Aldo Anchante.
Aldo cuenta que su madre fue ingresada por emergencia al Hospital Casimiro Ulloa el pasado 7 de febrero debido a que perdió el habla y por tener muy elevada los niveles de la presión. Los médicos le realizaron diversos exámenes y dieron con el diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico; sin embargo, le dieron de alta el miércoles de la semana pasada, sin contar que a los dos días la señora se puso nuevamente mal.
“A los dos días empezó a sentirse mal y divagando. El día sábado la llevo por emergencia, los bomberos la trasladaron y la devolvieron aduciendo que los signos vitales estaban bien. Recién al día siguiente la trasladó una ambulancia del Samu a emergencia del Casimiro Ulloa y el médico se puso fuerte y dijo que no pueden regresarla por su estado. Mi mamá ingresa, se queda en observación y resulta que le dan de alta el martes, miércoles y jueves que me han llamado para repetirmelo nuevamente. A lo cual obviamente me opuse”, dijo Aldo Anchante.
Aldo Anchante afirma que ya se comunicó con Susalud para que puedan supervisar el caso. Asimismo, el hijo de Debora Miranda Puentes hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud puedan revisar el caso de su madre y pueda ser referida al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
"Son inhumanos, mi mamá está amarrada a la cama, está conectada a máquinas. No habla, ella es invidente, no puede moverse y no quieren mandarla al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde hay especialistas en neurología", afirmó Aldo Anchante.
