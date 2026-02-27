menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: familiares piden que adulta mayor con accidente cerebrovascular sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Rotafono de RPP | Aldo Anchante, hijo de la señora de 78 años, indicó que los médicos del Hospital Casimiro Ulloa quieren darle de alta a su madre, para que puedan tramitar por consulta la referencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; sin embargo, teme que su estado empeore.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aldo cuenta que su madre fue ingresada por emergencia al Hospital Casimiro Ulloa el pasado 7 de febrero debido a que perdió el habla y por tener muy elevada la presión.

Aldo cuenta que su madre fue ingresada por emergencia al Hospital Casimiro Ulloa el pasado 7 de febrero debido a que perdió el habla y por tener muy elevada la presión.

Aldo Anchante Miranda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Debora Miranda Puentes, quien se encuentra internada en el Hospital Casimiro Ulloa, y necesita ser trasladada de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, luego de que la mujer de 78 años sufriera un accidente cerebro vascular isquémico. 

Aldo solicitó la referencia médica al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas conocido como Hospital Mogrovejo, pero las autoridades de salud del Hospital Casimiro Ulloa le indicaron que no se la podían otorgar; sin embargo, le indicaron que le podían dar de alta a la adulta mayor para que los hijos de Debora puedan buscar por consulta externa en el centro de salud Materno Infantil de Surquillo o una referencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.  

“Ayer voy a averiguar el tema de referencia hacia un hospital que tenga neurólogo, cosa que no hay en el Casimiro, y me hacen ir al centro de salud de Surquillo y me dicen de ahí se deriva a hospitales. Fui hoy día,y el doctor me dice que la falla es de ellos, que no pueden darme nada si la paciente no está de alta y tendría que llevarla a consulta”, afirmó Aldo Anchante. 

Te recomendamos
San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

 Callao: adulto mayor con cáncer a la próstata no recibe ampolla hace dos meses

Callao: adulto mayor con cáncer a la próstata no recibe ampolla hace dos meses

¿Cómo inició el mal de salud de la señora Debora?

Aldo cuenta que su madre fue ingresada por emergencia al Hospital Casimiro Ulloa el pasado 7 de febrero debido a que perdió el habla y por tener muy elevada los niveles de la presión. Los médicos le realizaron diversos exámenes y dieron con el diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico; sin embargo, le dieron de alta el miércoles de la semana pasada, sin contar que a los dos días la señora se puso nuevamente mal. 

“A los dos días empezó a sentirse mal y divagando. El día sábado la llevo por emergencia, los bomberos la trasladaron y la devolvieron aduciendo que los signos vitales estaban bien. Recién al día siguiente la trasladó una ambulancia del Samu a emergencia del Casimiro Ulloa y el médico se puso fuerte y dijo que no pueden regresarla por su estado. Mi mamá ingresa, se queda en observación y resulta que le dan de alta el martes, miércoles y jueves que me han llamado para repetirmelo nuevamente. A lo cual obviamente me opuse”, dijo Aldo Anchante. 

Aldo Anchante afirma que ya se comunicó con Susalud para que puedan supervisar el caso. Asimismo, el hijo de Debora Miranda Puentes hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud puedan revisar el caso de su madre y pueda ser referida al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

"Son inhumanos, mi mamá está amarrada a la cama, está conectada a máquinas. No habla, ella es invidente, no puede moverse y no quieren mandarla al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde hay especialistas en neurología", afirmó Aldo Anchante. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Minsa paciente Rotafono Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Hospital Casimiro Ulloa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

 San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes

San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes

 Lambayeque: piden limpieza de calles tras intensas lluvias en Chiclayo

Lambayeque: piden limpieza de calles tras intensas lluvias en Chiclayo

 San Martín: niña que se cayó de escalera necesita urgente traslado a hospital de Lima

San Martín: niña que se cayó de escalera necesita urgente traslado a hospital de Lima
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot