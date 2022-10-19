Lima: locutor huancavelicano con grave fractura en la médula espinal requiere resonancia

El locutor de Huancavelica, Amancio Lizana Tito, de 47 años, que sufrió un grave accidente de tránsito, necesita que le practiquen una resonancia magnética para que pueda ser operado del cuello y la médula espinal en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, en Lima.

Tras el pedido de ayuda que hiciera su familia en el Rotafono de RPP, el pasado 31 de mayo, Amancio Lizana fue trasladado del Hospital Regional de Huancavelica al establecimiento especializado en Lima, para que sea sometido a una intervención quirúrgica.

Juan Alberto Carahuanco Tito se comunicó otra vez con el Rotafono de RPP para solicitar que el Ministerio de Salud le ayude con las gestiones para que el Hospital Nacional Dos de Mayo autorice con urgencia una resonancia magnética, ya que el instituto donde está internado carece del equipo necesario.

“El neurocirujano está solicitando una resonancia para que mi hermano pueda completar su estudio y poder proseguir con la cirugía porque el caso de mi hermano es muy delicado”, acotó.

Explicó que, sin este examen especializado, los neurocirujanos no pueden proceder con la intervención quirúrgica para su recuperación. La solicitud de referencia se envió el 3 de junio al Hospital Dos de Mayo, pero aún no hay respuesta.

La familia hace un llamado desesperado a las autoridades para agilizar el trámite y salvar la vida del locutor y padre de familia.

“Solicitamos al Hospital 2 de Mayo, por favor, que puedan aceptar para que mi hermano se haga la resonancia”, dijo Juan Carahuanco.