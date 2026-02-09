menu
Servicios públicos

Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara

Rotafono de RPP | Madre de adolescente, de 12 años, hace un pedido para que las autoridades de EsSalud puedan cuanto antes aceptar la referencia de la menor, quien llegó ayer de la ciudad de Piura, para recibir una atención especializada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado cuatro de febrero la menor ingresó por emergencia llegó a la clínica Belén con un diagnóstico presuntivo de hepatitis, al realizarle los exámenes salió negativo.

El pasado cuatro de febrero la menor ingresó por emergencia llegó a la clínica Belén con un diagnóstico presuntivo de hepatitis, al realizarle los exámenes salió negativo. | Fuente: Andina

Una adolescente de 12 años, con insuficiencia hepática, necesita ser trasladada con urgencia de una clínica de San Borja al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria. Su madre Irina Mauricio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que la salud de su hija es delicada. 

Lucía Gongora Mauricio, procede de la ciudad de Piura. El pasado 4 de febrero, la menor ingresó por emergencia a la clínica Belén de Piura con un diagnóstico presuntivo de hepatitis y al realizarle los exámenes salió negativo; sin embargo, los valores de perfil hepático siguieron subiendo. 

Tras la evaluación médica, ayer fue trasladada a la clínica Sanna de San Borja de Lima, pero al no contar con un gastropediatra, el centro médico ha solicitado una referencia al Hospital Guillermo Almenara para una atención especializada. 

“El siete de febrero me dicen que debe tratarse en un hospital o clínica que tenga la especialidad de gastropediatra y me hacen referencia a la clínica Sanna de San Borja porque allí sí tienen esa especialidad (...) El día que llego no hay gastropediatra que pueda atender la emergencia por ser domingo y ningún profesional atendió al pedido”, afirma Irina.

La madre cuenta que los especialistas de salud decidieron realizar una referencia de salud hacia el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud debido a que la menor tiene un alto riesgo de progresión a falla hepática aguda, por lo que está a la espera de una pronta respuesta. 

"Le han hecho la referencia, pero el hospital Almenara hasta ahora no responde, no sé qué hacer porque el hígado de mi hija, en cualquier momento, puede dejar de funcionar", exclamó con preocupación. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Hospital Almenara EsSalud Rotafono paciente menor Adolescente de Piura Insuficiencia hepática
