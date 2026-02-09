Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara

Una adolescente de 12 años, con insuficiencia hepática, necesita ser trasladada con urgencia de una clínica de San Borja al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria. Su madre Irina Mauricio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que la salud de su hija es delicada.

Lucía Gongora Mauricio, procede de la ciudad de Piura. El pasado 4 de febrero, la menor ingresó por emergencia a la clínica Belén de Piura con un diagnóstico presuntivo de hepatitis y al realizarle los exámenes salió negativo; sin embargo, los valores de perfil hepático siguieron subiendo.



Tras la evaluación médica, ayer fue trasladada a la clínica Sanna de San Borja de Lima, pero al no contar con un gastropediatra, el centro médico ha solicitado una referencia al Hospital Guillermo Almenara para una atención especializada.

“El siete de febrero me dicen que debe tratarse en un hospital o clínica que tenga la especialidad de gastropediatra y me hacen referencia a la clínica Sanna de San Borja porque allí sí tienen esa especialidad (...) El día que llego no hay gastropediatra que pueda atender la emergencia por ser domingo y ningún profesional atendió al pedido”, afirma Irina.