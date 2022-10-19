menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Rosa Fiori informó que no le pueden operar porque no hay material quirúrqucio en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La preocupación de Rosa es por temor a que el cuadro se complique antes de que logren realizar la embolización.

La preocupación de Rosa es por temor a que el cuadro se complique antes de que logren realizar la embolización.

Rosa Fiori Tirado De Ruiz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda porque desde hace un año espera que le practiquen una embolización, es decir, un procedimiento médico en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, para tratar dos aneurismas en el cerebro.  

La señora Rosa de 77 años tiene dos aneurismas en el cerebro, una en la arteria comunicante anterior y una fusiforme de arteria  carótida y teme que en cualquier momento estas arterias puedan romperse.

La paciente mencionó que la autorización de la operación se dio el pasado 17 de febrero del año pasado, cuando una junta médica aprobó la embolización para tratar vasos sanguíneos anormales en el cerebro. 

Ella mencionó que ha pasado dos veces por el exámen de riesgo quirúrgico, pero los análisis se han vencido porque no pudo ser operada en las fechas programadas.  

¿Por qué no logran operar a la adulta mayor? 

Cuando Rosa acudió al hospital para sus citas y de paso a preguntar cuándo se iba a programar su operación, le indicaron que debía esperar a que lleguen los materiales quirúrgicos. 

La preocupación de la señora Rosa Fiori es por temor a que el cuadro se complique antes de que logren realizar la embolización. 

“Vengo esperando un año, ya me han hecho dos veces riesgo quirúrgico y conversé con el doctor de neuroradiología y me dijo que sabía que estaba esperando, pero que no había material”, afirmó Rosa. 

Te recomendamos
Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

 Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Rosa Adela espera que las autoridades del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud puedan realizarle cuanto antes la embolización debido a que teme a una colusión en las arterias, que pondría en grave riesgo su vida. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Paciente con aneurismas Espera hace un año operación Rotafono Hospital Guillermo Almenara EsSalud Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

 Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

 Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

 La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot