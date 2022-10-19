Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

Rosa Fiori Tirado De Ruiz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda porque desde hace un año espera que le practiquen una embolización, es decir, un procedimiento médico en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, para tratar dos aneurismas en el cerebro.

La señora Rosa de 77 años tiene dos aneurismas en el cerebro, una en la arteria comunicante anterior y una fusiforme de arteria carótida y teme que en cualquier momento estas arterias puedan romperse.

La paciente mencionó que la autorización de la operación se dio el pasado 17 de febrero del año pasado, cuando una junta médica aprobó la embolización para tratar vasos sanguíneos anormales en el cerebro.

Ella mencionó que ha pasado dos veces por el exámen de riesgo quirúrgico, pero los análisis se han vencido porque no pudo ser operada en las fechas programadas.



¿Por qué no logran operar a la adulta mayor?



Cuando Rosa acudió al hospital para sus citas y de paso a preguntar cuándo se iba a programar su operación, le indicaron que debía esperar a que lleguen los materiales quirúrgicos.



La preocupación de la señora Rosa Fiori es por temor a que el cuadro se complique antes de que logren realizar la embolización.



“Vengo esperando un año, ya me han hecho dos veces riesgo quirúrgico y conversé con el doctor de neuroradiología y me dijo que sabía que estaba esperando, pero que no había material”, afirmó Rosa.

