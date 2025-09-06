Lima: paciente con hemofilia fue trasladado desde Tarapoto y logró salvar su vida tras ser operado en el Hospital Dos de Mayo

Marco Antonio Cárdenas Torres, un paciente de 44 años con hemofilia, logró salvar su vida tras ser trasladado de emergencia desde Tarapoto, región de San Martín, a Lima, donde fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Dos de Mayo.

Su familia había solicitado con urgencia su traslado desde el Hospital II-2 de Tarapoto. Gracias a la coordinación entre autoridades de salud, el 22 de agosto Marco Antonio fue evacuado por vía aérea a la capital para ser operado y extirparle residuos de coágulos alojados en la vejiga.

“Soy hemofílico de nacimiento. El 21 de agosto pedí ayuda a través de mi hermana, Salomé Cárdenas Torres. Fui escuchado, atendido e incluso sigo siendo atendido. Agradezco a la exministra Rosario Sasieta, al ministro de Salud y al director del Hospital Dos de Mayo. Gracias a Dios estoy estable. Aunque aún queda camino por avanzar, estoy muy feliz por todo el apoyo que ustedes nos dieron”, contó Marco Antonio al Rotafono de RPP.

El paciente salió de la Unidad de Cuidados Intensivos hace dos días y señaló que tanto la exministra Sasieta como el actual titular de Salud continúan en comunicación con sus familiares para dar seguimiento a su estado.

Sin embargo, su recuperación aún no ha terminado. Actualmente presenta una hemoglobina muy baja y hace un llamado a la población para que lo apoyen con donaciones de sangre tipo O+, ya que no cuenta con muchos familiares en Lima que puedan ayudarlo.