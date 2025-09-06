menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: paciente con hemofilia fue trasladado desde Tarapoto y logró salvar su vida tras ser operado en el Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | El paciente de 44 años salió de la Unidad de Cuidados Intensivos hace dos días.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Salomé Cárdenas Torres se había comunicado con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa.

Salomé Cárdenas Torres se había comunicado con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa.

Marco Antonio Cárdenas Torres, un paciente de 44 años con hemofilia, logró salvar su vida tras ser trasladado de emergencia desde Tarapoto, región de San Martín, a Lima, donde fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Dos de Mayo.

Su familia había solicitado con urgencia su traslado desde el Hospital II-2 de Tarapoto. Gracias a la coordinación entre autoridades de salud, el 22 de agosto Marco Antonio fue evacuado por vía aérea a la capital para ser operado y extirparle residuos de coágulos alojados en la vejiga.

“Soy hemofílico de nacimiento. El 21 de agosto pedí ayuda a través de mi hermana, Salomé Cárdenas Torres. Fui escuchado, atendido e incluso sigo siendo atendido. Agradezco a la exministra Rosario Sasieta, al ministro de Salud y al director del Hospital Dos de Mayo. Gracias a Dios estoy estable. Aunque aún queda camino por avanzar, estoy muy feliz por todo el apoyo que ustedes nos dieron”, contó Marco Antonio al Rotafono de RPP.

El paciente salió de la Unidad de Cuidados Intensivos hace dos días y señaló que tanto la exministra Sasieta como el actual titular de Salud continúan en comunicación con sus familiares para dar seguimiento a su estado.

Sin embargo, su recuperación aún no ha terminado. Actualmente presenta una hemoglobina muy baja y hace un llamado a la población para que lo apoyen con donaciones de sangre tipo O+, ya que no cuenta con muchos familiares en Lima que puedan ayudarlo.

Te recomendamos
EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

 Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Dos de Mayo operado paciente Rotafono Ministro de Salud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

 Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

Piura: familia pide ayuda para que adulta mayor sea operada en el Hospital Regional Cayetano Heredia por fractura en la cadera

 Hospital Sabogal: adulto mayor reitera pedido de ayuda para que le operen de la cadera

Hospital Sabogal: adulto mayor reitera pedido de ayuda para que le operen de la cadera

 Dan cita a abuelita que necesita operación de cataratas en el Hospital Rebagliati

Dan cita a abuelita que necesita operación de cataratas en el Hospital Rebagliati
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot