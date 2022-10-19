Lima: paciente con leucemia es atendido en el INEN luego de ser trasladado en ambulancia

El Ministerio de Salud dispuso que el paciente Alejandro Flores Suclupe, de 56 años, fuera trasladado en una ambulancia desde el aeropuerto Jorge Chávez del Callao hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el distrito limeño de Surquillo, para recibir tratamiento contra la leucemia aguda.

Don Alejandro es atendido por los especialistas del INEN desde el último viernes, después de que fuera evacuado en una ambulancia, tras el pedido de ayuda que hiciera su esposa Rosa Yauce, desde el aeropuerto de Chiclayo.

La familia agradeció que las autoridades de salud atendieran el clamor de ayuda que se difundió en RPP.

“Señores de RPP, del Rotafono, muchas gracias. En nombre del señor Alejandro Flores, que fue trasladado de Chiclayo a Lima. Ahorita lo están trasladando en una ambulancia del Ministerio de Salud gracias a que salió la noticia en RPP. Bendiciones, muchas gracias por apoyarnos”, expresó la hermana del paciente, Bersinia Carlos Suclupe.

Tras las gestiones entre los funcionarios del Ministerio de Salud y el INEN, se dispuso una ambulancia para recoger al paciente del terminal aéreo del Callao con destino al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, debido a que no podía caminar a causa de su delicado estado de salud.