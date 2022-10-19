menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: paciente con leucemia es atendido en el INEN luego de ser trasladado en ambulancia

Rotafono de RPP | Alejandro Flores, diagnosticado con leucemia, fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud del aeropuerto del Callao al INEN de Surquillo, tras pedido de ayuda que hiciera su familia desde la ciudad de Chiclayo.
| | Laura Urbina Saldaña
Alejandro Flores, paciente de Chiclayo, fue trasladado al INEN en una ambulancia del Ministerio de Salud.

Alejandro Flores, paciente de Chiclayo, fue trasladado al INEN en una ambulancia del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud dispuso que el paciente Alejandro Flores Suclupe, de 56 años, fuera trasladado en una ambulancia desde el aeropuerto Jorge Chávez del Callao hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el distrito limeño de Surquillo, para recibir tratamiento contra la leucemia aguda.

Don Alejandro es atendido por los especialistas del INEN desde el último viernes, después de que fuera evacuado en una ambulancia, tras el pedido de ayuda que hiciera su esposa Rosa Yauce, desde el aeropuerto de Chiclayo.

La familia agradeció que las autoridades de salud atendieran el clamor de ayuda que se difundió en RPP.  

“Señores de RPP, del Rotafono, muchas gracias. En nombre del señor Alejandro Flores, que fue trasladado de Chiclayo a Lima. Ahorita lo están trasladando en una ambulancia del Ministerio de Salud gracias a que salió la noticia en RPP. Bendiciones, muchas gracias por apoyarnos”, expresó la hermana del paciente, Bersinia Carlos Suclupe.

Tras las gestiones entre los funcionarios del Ministerio de Salud y el INEN, se dispuso una ambulancia para recoger al paciente del terminal aéreo del Callao con destino al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, debido a que no podía caminar a causa de su delicado estado de salud. 

Don Alejandro es atendido por los especialistas del INEN desde el último viernes.

Don Alejandro es atendido por los especialistas del INEN desde el último viernes. | Fuente: Rotafono

Te recomendamos
Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda

Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda

 Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Trasladan a paciente Ambulancia del Minsa Rotafono Minsa Chiclayo Paciente con leucemia
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Trasladan de emergencia a Lima a agente policial herido en San Martín tras pedido de ayuda

Trasladan de emergencia a Lima a agente policial herido en San Martín tras pedido de ayuda

 Madre de Ucayali que sufrió hemorragia grave posparto se recupera en el Hospital de Satipo tras ser auxiliada

Madre de Ucayali que sufrió hemorragia grave posparto se recupera en el Hospital de Satipo tras ser auxiliada

 Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

 Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda

Ucayali: trasladan a madre con grave hemorragia a hospital de Satipo tras pedido de ayuda
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot