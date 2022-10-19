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Lima: piden ayuda para trasladar a adulta mayor que necesita diálisis al Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Paciente acudió al Hospital de Emergencias Grau de EsSalud por baja saturación y graves dolencias en los riñones y hace 11 días espera que la refieran al Hospital Guillermo Almenara, situado en el distrito limeño de La Victoria.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Edison refiere que su madre había dejado de tomar la medicación para su diabetes debido a que los efectos secundarios le estaban causando problemas en los nervios.

Edison refiere que su madre había dejado de tomar la medicación para su diabetes debido a que los efectos secundarios le estaban causando problemas en los nervios.

Edinson Lozano se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su madre Antonia Becerra Castro, de 72 años, quien se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Grau, ubicado en el Cercado de Lima, a la espera de ser aceptada en el Hospital Guillermo Almenara debido a que necesita ser dializada. Los trámites se iniciaron hace 11 días y aún no hay una respuesta. 

Desde el pasado 22 de mayo, los médicos del Hospital de Emergencias Grau realizaron el pedido de referencia al ver las deficiencias en la función de los riñones e insuficiencia pulmonar en la señora Antonia Castro. La solicitud fue enviada al Hospital Guillermo Almenara, situado en La Victoria; sin embargo, hasta hoy informan que "no hay camas", según comentó el hijo de la paciente.  

“El Hospital Almenara está totalmente saturado, imposible que entre mi señora madre ahí, ahora pido el apoyo para conseguir cama con ventilador y dializarla. Por favor, le pido si pueden apoyarme en este propósito”, afirmó Edinson. 

La adulta mayor acudió al Hospital de Emergencias Grau por baja saturación y graves dolencias en los riñones. Edison refiere que su madre había dejado de tomar la medicación para su diabetes debido a que los efectos secundarios la estaban causando problemas en los nervios.

"La diabetes se complicó todo. La complicación pulmonar se da ahora por que los riñones no funcionan y se va llenando de agua sus pulmones", añadió. 

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Edison hace un llamado a las autoridades del Hospital Guillermo Almenara para que puedan aceptar a su madre debido a que la adulta mayor necesita una cama con ventilador donde la puedan dializar.

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