Lima: realizan examen a paciente operado de las córneas tras reclamo de tomógrafo malogrado

Tras la difusión de su reclamo en el Rotafono de RPP, Frank Poma Martel informó que el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en el Cercado de Lima, pudo practicarle un examen para evaluar el estado de sus córneas que habían sido operadas hace 10 años.

El señor Frank acudió la primera semana de mayo al centro de salud oftalmológico, pero el topógrafo Pentacam estaba inoperativo desde diciembre del año pasado; sin embargo, el último jueves le realizaron la topografía pendiente gracias a que el equipo fue reparado.

Tras su queja pública, el Ministerio de Salud realizó las gestiones para que el equipo, que sirve para saber si la córnea está sana o tiene alguna anomalía o enfermedad, pueda ser arreglado.

El oyente agradeció que su queja fuera escuchada y que permitiera atender a otros pacientes que esperaban el examen hace varios meses.

“Exactamente no sé cuándo se reparó el equipo, pero el examen que debían hacerme a mí, bueno, me lo realizaron. Muchas gracias a ustedes, a RPP, por dar difusión a este caso, mediante el cual pudieron atendernos a los pacientes que necesitábamos esa topografía” expresó.

El señor Frank Poma fue intervenido de manera quirúrgica en el 2018, ya que sufría de queratocono, una enfermedad progresiva en la que la córnea se adelgaza y deforma tomando forma de cono. Ahora se encuentra aliviado y a la espera los resultados del examen.