Servicios públicos

Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

Rotafono de RPP | Paciente del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud llegó de la ciudad de Iquitos a recibir su tratamiento, pero no pudo acceder a la segunda dosis del medicamento Nibolumac porque se encuentra agotado.
| | Laura Urbina Saldaña
Hoy le tocaba la segunda dosis del medicamento Nibolumac en ampolla, pero le dijeron que está agotado.

Hoy le tocaba la segunda dosis del medicamento Nibolumac en ampolla, pero le dijeron que está agotado. | Fuente: Rotafono

Sergio Saldaña Antola, de 55 años, un paciente con cáncer terminal que ha sufrido metástasis ósea, viajó de la ciuda de Iquitos al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para que le apliquen la ampolla Nibolumac, pero este medicamento esencial para su tratamiento se encuentra agotado, así lo informó Flavia Espinoza, prima del paciente.

A través del Rotafono de RPP, contó que la primera dosis fue aplicada el 7 de enero y la segunda dosis estaba programada para el miércoles 21 de enero, pero personal le indicó que no hay fecha de disponibilidad del medicamento en la farmacia del hospital Rebagliati.

"Sergio Saldaña Antola es paciente oncológico de cuarto grado. Le extirparon el riñón izquierdo y tiene un 71 % del riñón derecho. Hoy día le tocaba la segunda dosis del medicamento Nibolumac en ampolla, pero nos dijeron que está agotado”, explicó.

Flavia Espinoza se encuentra angustiada, ya que el personal del establecimiento de salud alega que hay un desabastecimiento indefinido y que no se sabe cuándo se podrá suministrar la medicina. 

La familia de Sergio Saldaña solicita apoyo urgente debido a que el paciente fue trasladado desde Iquitos exclusivamente para recibir atención especializada, pero no puede continuar su tratamiento.

“En farmacia nos dicen que no saben cuándo va a llegar, cuándo va a haber y que escribamos al WhatsApp del hospital. La verdad que hay una preocupación tremenda porque el paciente ha sido referido de la ciudad de Iquitos. Por favor, apóyenos”, expresó Flavia. 

Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

 Ate: madre denuncia llamadas extorsivas tras desaparición de su hija de 15 años

Ate: madre denuncia llamadas extorsivas tras desaparición de su hija de 15 años

Faltan medicamentos Paciente con cáncer Rotafono Hospital Guillermo Almenara de EsSalud Lima Iquitos
Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

