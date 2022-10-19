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Lima: reportan que retienen a personal de la ODPE en locales de votación

Rotafono de RPP | Padres de familia denuncian que sus hijos se encuentran desde el sábado pasado y no les permiten irse de los locales porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales no recoge el material electoral en San Juan de Lurigancho, Bellavista, Comas y La Victoria.
| | Laura Urbina Saldaña
José Dávila denunció que a su hijo no lo dejan salir del colegio Fermín Tangüis.

José Dávila denunció que a su hijo no lo dejan salir del colegio Fermín Tangüis. | Fuente: Cortesía

A través del Rotafono de RPP, padres de familia denuncian que han retenido desde el sábado a sus hijos, quienes trabajaron durante la jornada electoral para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en diversos locales de votación de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, Comas, Bellavista y La Victoria

José Dávila denunció que a su hijo no lo dejan salir del colegio Fermín Tangüis, situado en Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Buenos días, mi hijo es uno de los muchos jóvenes que están retenidos en los colegios que la ONPE contrató para la campaña electoral. Él ya va a 30 horas en el colegio Fermín Tangüis, esperando a que se recoja el material electoral”, dijo al Rotafono de RPP.

Nery Ballarta pidió el apoyo de las autoridades, ya que su hija se encuentra en el centro educativo Isabel La Católica desde el sábado y no la dejan salir.

“Están desde el día sábado en la mañana y aún no salen, las mesas de sufragio han sido terminadas en la madrugada”, informó.

Ricardo reportó que no dejan salir a su hijo de 19 años, quien trabaja como personal de la ONPE en el colegio Sarita Colonia del distrito de Bellavista, en el Callao, debido a que no recogen las ánforas. El joven se encuentra desde el sábado en la madrugada.  

“Mi hijo está desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 11 del día lunes y no van a recoger las ánforas. Es injusto que la ONPE los trate así. Han tenido problemas con las tintas e impresoras. Me comunique con la ONPE y no dan razón. Dijeron que van a coordinar recién para el recojo por no tener vehículos disponibles”, denunció.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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