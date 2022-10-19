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Lima y Callao: taxistas reclaman acceso al bono de GNV tras crisis energética

Rotafono de RPP | Informan que hay fallas en la implementación del subsidio de 120 soles, considerado para los conductores que realizan el servicio de taxi en Lima y el Callao. Los transportistas piden explicaciones al Ministerio de Energía y Minas.
| | Laura Urbina Saldaña
Solicitan la intervención del Ministerio de Energía y Minas para esclarecer la situación de los beneficiarios de bono taxista GNV.

Solicitan la intervención del Ministerio de Energía y Minas para esclarecer la situación de los beneficiarios de bono taxista GNV. | Fuente: Cortesía

A través del Rotafono de RPP, Ricardo Reaño denunció que aún no puede acceder al bono de los 120 soles que autorizó el Gobierno para los taxistas con vehículos que operan con Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima y el Callao, como parte de un beneficio para mitigar el impacto de las restricciones tras la emergencia energética registrada en marzo pasado.

El taxista denunció fallas en la implementación del subsidio, ya que a pesar de haberse registrado formalmente el 3 de abril para recibir el bono, la estación de servicio asignada, en el Callao, no le quiere brindar el descuento por el combustible. 

Contó que, tras inscribirse de manera virtual, le comunicaron que podían reclamar el bono a partir del 8 de abril, pero cuando acudió a la estación le indicaron que regresara el 13 de abril. Al volver para reclamar el bono se dio con la sorpresa que no atienden. 

El afectado expresó su frustración debido a que el personal del establecimiento desconoce el beneficio y exige el pago total del consumo, es por ello que solicita la intervención del Ministerio de Energía y Minas para esclarecer la situación de los beneficiarios.

“Para informarle que no se puede hacer efectivo el bono de gas natural que dio el gobierno. El grifo donde me registré desde la semana pasada, los surtidores decían por qué nos van a dar gratis y que no tenían información. Queremos que nos expliquen qué hacer los señores de Energía y Minas”, expresó.

En tanto, el taxista Ángel Basauri reportó que se inscribió el 1 de abril para acceder al bono de 120  soles y le respondieron que podía abastecer de gas con el bono a partir del 8 de abril, pero hasta el momento no puede hacerlo en un grifo de Surco, asignado por el Ministerio de Energía y Minas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Bono taxi GNV Ministerio de Energía y Minas Rotafono Crisis energética en Perú Lima y el Callao
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