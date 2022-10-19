Lince: piden ayuda para trasladar a un hospital del Minsa a un adulto mayor que sufrió accidente de tránsito

Amigos y familiares de Félix Faustino Canchachi Alvarado, de 79 años, un adulto mayor que se dedicaba al reciclaje, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado de una clínica del distrito limeño de San Borja a un hospital del Ministerio de Salud, ya que su familia no puede asumir el alto costo que supone la atención en un centro de salud privado tras ser atropellado el sábado pasado por un motociclista en Lince.

“Pedimos ayuda para poder generar un traslado a un hospital del Ministerio de Salud, ya que acá los costos son demasiado elevados y necesitamos que nos puedan ayudar con un traslado seguro y rápido”, dijo Kelly Contreras, allegada al señor Félix.

Kelly Contreras contó que el adulto mayor se encuentra en estado crítico bajo ventilación mecánica en la clínica Javier Prado después de sufrir graves heridas en la cabeza, rostro y en el cuerpo. El accidente de tránsito ocurrió cuando el adulto mayor se dirigía a un centro de salud.

Sin embargo, debido a que el seguro obligatorio se agotó rápidamente y los costos superan los 50 mil soles, los allegados solicitan con urgencia un traslado a un hospital del Ministerio de Salud, ya que su hijo con discapacidad motora, carece de los recursos económicos para sostener el alto costo de la atención.

“El sábado 13 de junio en la avenida Petit Thouars una moto manejada por un ciudadano venezolano atropelló al señor Félix Canchachi, pero actualmente el SOAT ya se acabó y los gastos en la clínica son demasiado elevados, aparte se requieren donantes ya que perdió mucha sangre y su estado es crítico”, acotó Kelly.