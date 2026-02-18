menu
Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

Rotafono de RPP | Miguel Muñoz teme que el agua filtre los cimientos de su vivienda y la de sus vecinos de la cuadra 12 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miguel Angel Muñoz Castillo explica los detalles de la rotura de una tubería de agua en la pista aledaña a su vivienda.
Miguel Angel Muñoz Castillo explica los detalles de la rotura de una tubería de agua en la pista aledaña a su vivienda.

Miguel Angel Muñoz Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la filtración de agua potable hace casi un mes en la pista de la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, ocasionando un aniego en la zona y afectando su vivienda. 

Según Miguel, el problema inició el pasado 20 de enero con un pequeño agujero con agua en medio de la pista. Para el 26 de enero, el señor interpuso su reclamo en Sedapal, pero hasta el presente día no han solucionado el reclamo. 

El residente dijo que la situación ha empeorado, pues el forado ha cedido más y el agua transcurre ahora por toda la cuadra 24 de la avenida José Gálvez. 

“El agua limpia brota del hueco en la pista y de allí cuando pasan los carros salpica a la vereda. Cuando voy me dan una constancia y me dicen que en 48 horas resolverán el problema. Cuando entro a mi casa los carros me mojan y está malogrando la fachada de mi casa y de los vecinos”, afirmó Miguel Angel. 

Según el residente, afirma que la situación ha empeorado, pues el forado ha cedido más.

Según el residente, afirma que la situación ha empeorado, pues el forado ha cedido más.

Miguel Angel pide que un equipo técnico de Sedapal acuda a la zona cuanto antes y pueda arreglar la aparente rotura de una tubería de agua, pues teme que la filtración pueda afectar los cimientos de su vivienda y la de sus vecinos. 

El Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Sedapal para reportar el reclamo de los vecinos de la cuadra 24 de la avenida José Galvéz, quienes exigen una pronta solución. 

El Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Sedapal para reportar el reclamo de los vecinos de la cuadra 24 de la avenida José Galvéz, quienes exigen una pronta solución.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Sedapal aniego Rotafono Lince
