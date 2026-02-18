Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

Miguel Angel Muñoz Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la filtración de agua potable hace casi un mes en la pista de la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, ocasionando un aniego en la zona y afectando su vivienda.



Según Miguel, el problema inició el pasado 20 de enero con un pequeño agujero con agua en medio de la pista. Para el 26 de enero, el señor interpuso su reclamo en Sedapal, pero hasta el presente día no han solucionado el reclamo.



El residente dijo que la situación ha empeorado, pues el forado ha cedido más y el agua transcurre ahora por toda la cuadra 24 de la avenida José Gálvez.



“El agua limpia brota del hueco en la pista y de allí cuando pasan los carros salpica a la vereda. Cuando voy me dan una constancia y me dicen que en 48 horas resolverán el problema. Cuando entro a mi casa los carros me mojan y está malogrando la fachada de mi casa y de los vecinos”, afirmó Miguel Angel.

