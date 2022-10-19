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Logran trasladar a bebé con malformaciones cardíacas al INSN de San Borja

Rotafono de RPP | Lizet Pérez comentó que su hija fue trasladada el pasado 30 de abril al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Lizet Pérez agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de la noticia.

Lizet Pérez agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de la noticia.

Lizet Pérez Basallo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que lograron trasladar a su bebé de 20 días de nacida, quien inicialmente estaba internada en el Hospital Daniel Alcides Carrión, administrado por el Gobierno Regional del Callao, hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

La mujer de 34 años detalló que su hija fue trasladada el pasado 30 de abril y que este martes se le realizará una tomografía, debido a que no se descarta que la menor requiera una intervención quirúrgica.

“Agradezco a la prensa, porque mi niña ha sido aceptada en el Hospital del Niño y está en la UCI neonatal para que puedan examinarla bien y realizar la operación que necesita”, afirmó Lizet.

¿Cuál era el diagnóstico de la bebé de Lizet Pérez?

Lizet Pérez contó que su bebé nació hace poco más de 20 días con una malformación en el corazón: una discordancia de la conexión ventriculoarterial, es decir, los ventrículos del corazón están conectados con las arterias equivocadas.

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