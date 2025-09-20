menu
Loreto: ambulancia fluvial se vuelca con pacientes en grave estado de salud

Rotafono de RPP | El apu Robinson Sandi señaló que los pacientes afectados se encuentran actualmente en la comunidad nativa de Marsella, y pidió al gobernador regional ayuda para que los afectados sean trasladados al distrito de El Tigre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Hace días, los pobladores de la comunidad nativa Vista Alegre se comunicaron con el Rotafono de RPP porque necesitaban que Luz Yahuarcani Bautista, una gestante con riesgo de aborto.

Hace días, los pobladores de la comunidad nativa Vista Alegre se comunicaron con el Rotafono de RPP porque necesitaban que Luz Yahuarcani Bautista, una gestante con riesgo de aborto.

El apu Robinson Sandi se comunicó con el Rotafono para pedir ayuda por los pacientes afectados que eran trasladados en una ambulancia fluvial desde la comunidad nativa 12 de Octubre, la cual se volcó en medio del río Alto Tigre.

Un adolescente con una herida en la frente, una gestante con solo cuatro puntos de hemoglobina y un hombre con una sonda fueron los más afectados tras el accidente ocurrido alrededor de la una de la tarde del 20 de septiembre, según relató el apu. El trayecto era desde la comunidad 12 de Octubre hacia el distrito de El Tigre. Ellos, junto a sus familiares, se encuentran actualmente en la comunidad nativa de Marsella, lugar donde se volcó la embarcación.

El apu Robinson expresó su indignación al señalar que no es posible que pacientes en estado tan grave sean trasladados en una embarcación fluvial. Asimismo, hizo un llamado al gobernador regional para que brinde ayuda urgente a los afectados.

“Ahora se encuentran en la comunidad nativa de Marsella en una situación crítica. Por ello, pedimos que, a través del gobernador regional, se solicite una avioneta para trasladar a estos pacientes. No es posible que el Estado peruano nos abandone de esta manera”, afirmó el apu.

Piden traslado urgente de gestante con embarazo de alto riesgo

Hace unos días, los pobladores de la comunidad nativa Vista Alegre se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado urgente de Luz Yahuarcani Bautista, una gestante con riesgo de aborto y anemia severa, al Hospital Regional de Loreto.

La paciente, de 30 años, llegó hace tres días al centro de salud “12 de Octubre”, ubicado en la comunidad nativa Vista Alegre, en el distrito de El Tigre. Fue atendida por una técnica, quien intentó estabilizarla y le realizó diversos exámenes, determinando que su nivel de hemoglobina era de seis.

Sin embargo, con el pasar de los días, su salud se deterioró aún más, y ahora su hemoglobina ha descendido a cuatro. A ella y a otros dos pacientes lograron trasladarlos en la ambulancia fluvial, sin imaginar que no llegarían a su destino, ya que la embarcación se volcó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
embarcación estado de salud Rotafono Loreto Minsa
