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Loreto: paciente con diabetes reporta falta de insulina en Hospital de EsSalud en Punchana

Rotafono de RPP | William Pinedo Cruz, de 73 años, con diabetes, no recibe la insulina de acción prolongada hace dos meses en el establecimiento de EsSalud, en la región Loreto.
| | Laura Urbina Saldaña

"Hace ya dos meses que me voy y no me entregan la insulina", dijo el paciente William Pinedo. | Fuente: Rotafono

Desde la región Loreto, William Pinedo Cruz, de 73 años, se contactó con el Rotafono de RPP para reportar el desabastecimiento de insulina de efecto prolongado hace dos meses en el Hospital de EsSalud, situado en el distrito de Punchana.

El adulto mayor, quien padece de diabetes e hipertensión, dijo que el centro hospitalario solo dispone de la insulina de efecto rápido, por lo que solicita que los funcionarios de EsSalud envíen la otra insulina que necesita.

“Hace dos meses no hay insulina de efecto prolongado acá en el hospital de EsSalud de Punchana. Hace ya dos meses que me voy y no me entregan la insulina”, explicó.

William Pinedo precisó que la falta de ese tipo de insulina lo obliga a comprar el medicamento en farmacias privadas, donde cada unidad alcanza un precio aproximado de 200 soles, afectando su economía.

“Me dicen que están esperando que Lima envíe, pero necesito colocarme la insulina de acción prolongada. La insulina en la farmacia está a 200 soles el frasquito”, comentó.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Falta insulina de acción prolongada Insulina Rotafono Hospital de EsSalud de Punchana Loreto
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